Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightVadakarachevron_rightവികസനം കാത്ത് വടകര...
    Vadakara
    Posted On
    date_range 23 May 2026 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 23 May 2026 7:50 AM IST

    വികസനം കാത്ത് വടകര സാന്റ്ബാങ്ക്സ് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഗ്രീൻ കാർപെറ്റ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാന്റ്ബാങ്ക്സ് നവീകരിച്ചെങ്കിലും എങ്ങുമെത്തിയില്ല
    വികസനം കാത്ത് വടകര സാന്റ്ബാങ്ക്സ് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം
    cancel
    camera_alt

    വടകര സാന്റ് ബാങ്ക്സ് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം,

    വടകര: വിനോദസഞ്ചാര മേഖലക്ക് കുതിപ്പേകേണ്ട വടകര സാന്റ്ബാങ്ക്സ് വികസനം കടലാസിലൊതുങ്ങുന്നു. വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഗ്രീൻ കാർപെറ്റ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപെടുത്തി സാന്റ്ബാങ്ക്സ് നവീകരിച്ചെങ്കിലും വികസനം എങ്ങുമെത്താതെ കിടക്കുകയാണുണ്ടായത്. സാന്റ്ബാങ്ക്സിൽ ഫ്‌ളോട്ടിങ് ബോട്ട് ജെട്ടി നിർമിച്ചെങ്കിലും തകരുകയുണ്ടായി. ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് ഇത് വഴിയുണ്ടായത്. സഞ്ചാരികൾക്ക് ഭക്ഷണ ഉൾപ്പെടെ നൽകാൻ നിർമിച്ച റസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തനം പാതിവഴിയിൽ നിലക്കുകയുമുണ്ടായി. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ച സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ സാന്റ്ബാങ്ക്സ് ഇരുളിൽ മൂടുന്നത് പതിവാണ്.

    സാന്‍റ്ബാങ്ക്സ് കടലും പുഴയും ചേരുന്ന ഭാഗമാണ്. നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കടല്‍ത്തീരത്ത് സായാഹ്നം സൂര്യനെ കണ്‍നിറയെ കാണാനും വിനോദത്തിനുമാ യി ദിനം പ്രതി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. എന്നാൽ, അടിസ്ഥാന വികസനം സാന്റ്ബാങ്ക്സിന് അന്യമാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ സാന്‍റ്ബാങ്ക്സിനെയും ഇരിങ്ങല്‍ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്ത പാലം വടകരയിലെ ടൂറിസം രംഗത്ത് തന്നെ വന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. നേരത്തെ തന്നെ വടകര സന്ദര്‍ശിച്ച ടൂറിസം രംഗത്തെ വിദഗ്ധരെല്ലാം ഇത്തരമൊരാശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു.

    വടകരയിലെ രണ്ടു വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ, കോട്ടക്കല്‍ കുഞ്ഞാലി മരക്കാര്‍ സ്മാരകത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴിയുമാകുമിത്. വടകര നഗരസഭയിലെ അഴിത്തലക്കാര്‍ക്കും പയ്യോളി നഗരസഭയിലെ കോട്ടക്കല്‍ പ്രദേശത്തുകാര്‍ക്കും 10 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റി യാത്രചെയ്യേണ്ട ദുരവസ്ഥയാണ് പാലം വരുന്നതോടെ ഒഴിവാകുക. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതോടെ സാന്റ്ബാങ്ക്സും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വികസനത്തിന്റെ പുതിയ കുതിപ്പിന്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DevelopmentsGovernment of KeralaSandbankstourism departmentTourist Attraction
    News Summary - Vadakara Sandbanks awaits development Tourist attraction
    Similar News
    Next Story
    X