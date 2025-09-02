Begin typing your search above and press return to search.
    വ​ട​ക​ര മ​ത്സ്യ​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം ക​ട​ലാ​സി​ലൊ​തു​ങ്ങു​ന്നു

    ടെ​ന്‍ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​പ്പ് നീ​ളു​ന്നു
    ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ വ​ട​ക​ര മ​ത്സ്യ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    വ​ട​ക​ര: വ​ട​ക​ര മ​ത്സ്യ-​മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ക​ട​ലാ​സി​ലൊ​തു​ങ്ങു​ന്നു. കി​ഫ്ബി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നീ​ളു​ന്ന​ത്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് 13.30 കോ​ടി​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    2017-18ല്‍ ​ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ബ​ജ​റ്റി​ലെ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക മ​ത്സ്യ​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് എ​ന്ന​ത്. 2018ല്‍ ​ഡി.​പി.​ആ​ര്‍ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ന്‍ ജീ​പാ​ക് എ​ന്ന ക​ണ്‍സ​ൽ​ട്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കി.

    തു​ർ​ന്ന് ഡി.​പി.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി കി​ഫ്ബി​ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കി​ഫ്ബി​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഡി.​പി.​ആ​റി​ല്‍ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കി​ഫ്ബി സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി​ല്ല. മ​ത്സ്യ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ട​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നാ​ലു​നി​ല​യി​ലാ​യാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ൽ മ​ത്സ്യ-​മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ണം. നി​ല​വി​ലെ മ​ത്സ്യ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 40.29 സെ​ന്റ് ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ്യ-​മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. വ​ട​ക​ര മ​ത്സ്യ-​മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ ചു​റ്റു​പാ​ടി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    TAGS:KIFB fundKozhikode NewsVadakara fish marketConstruction Delay
