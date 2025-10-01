Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:44 AM IST

    ബ​സി​ടി​ച്ച് ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം; പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി മോ​ട്ടോ​ർ​വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്

    വ​ട​ക​ര​യി​ൽ ബ​സു​ക​ളി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    വ​ട​ക​ര: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ടി​ച്ച് ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ വ​ട​ക​ര ആ​ർ.​ടി.​ഒ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ ബ​സു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ബ​സു​ക​ളു​ടെ പെ​ർ​മി​റ്റ്, ഡ്രൈ​വ​ർ, ക​ണ്ട​ക്ട​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്, സ്പീ​ഡ്‌ ഗ​വേ​ണ​ർ, എ​യ​ർ ഹോ​ൺ, ട​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ, വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് വെ​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    15 ബ​സു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ ആ​റെ​ണ്ണ​ത്തി​ന് സ്പീ​ഡ് ഗ​വേ​ണ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും എ​യ​ർ ഹോ​ൺ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ട് ബ​സു​ക​ളും ട​യ​ർ തേ​ഞ്ഞു തീ​രാ​റാ​യ നാ​ല് ബ​സു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​വ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കി. പേ​രാ​മ്പ്ര, കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, കു​റ്റ്യാ​ടി, നാ​ദാ​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കും. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​ഒ പി. ​രാ​ജേ​ഷ്, ജെ.​ആ​ർ ഒ.​ടി.​പി. കെ. ​സ​ജീ​ഷ്, എം.​വി.​ഐ. വ​ത്സ​രാ​ജ​ൻ, എ.​എം.​വി.​ഐ വി.​ആ​ർ. നി​ധി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

