Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightVadakarachevron_rightലോ​ൺ ആ​പ്പ് വ​ഴി പ​ണം...
    Vadakara
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 10:18 AM IST

    ലോ​ൺ ആ​പ്പ് വ​ഴി പ​ണം ത​ട്ട​ൽ; രണ്ട് ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ൺ ആ​പ്പ് വ​ഴി പ​ണം ത​ട്ട​ൽ; രണ്ട് ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    വ​ട​ക​ര : ലോ​ൺ ആ​പ്പ് വ​ഴി ഒ​ഞ്ചി​യം സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ പ​ണം ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രെ ചോ​മ്പാ​ല പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് നെ​ല്ലൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​വാ​ലി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മേ​ഘ ഗി​രീ​ഷ് (22), അ​മീ​ർ സു​ഹൈ​ൽ ഷെ​യ്ക്ക് (28) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ചോ​മ്പാ​ല പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം നെ​ല്ലൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​വാ​ലി വ​ൺ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ്‌ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    2024 ജൂ​ണി​ൽ സ​മൂ​ഹമാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട ലോ​ൺ ആ​പ്പ് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലോ​ണെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഒ​ഞ്ചി​യം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​ന്‍റെ 1,11,000 രൂ​പ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ചോ​മ്പാ​ല പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ മ​റ്റ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സു​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കേ​സി​ലെ പ​ണ​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ഘ ഗി​രീ​ഷി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള എ​ച്ച്.​ഡി.​എ​ഫ്.​സി ബാ​ങ്ക് ക​വാ​ലി ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും പ്ര​തി​ക​ൾ 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ക്ക് മു​ഖേ​ന പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ വി​ജ​യ​വാ​ഡ സ്വ​ദേ​ശി അ​മീ​ർ ഖാ​ന്‍റെ മൂ​ന്നു​കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​സി​ൽ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തി​യെ നേ​ര​ത്തേ ചോ​മ്പാ​ല പൊ​ലീ​സ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​വെ​ച്ച് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ആ​ഷി​ഖി​നെ​യാ​ണ് (38) നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsfraudMoney LaunderingCrime
    News Summary - Two Andhra Pradesh natives arrested for money laundering through loan app
    Similar News
    Next Story
    X