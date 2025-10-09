Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadakara
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:07 AM IST

    വ​ട​ക​ര​യി​ൽ നിർത്താതെ കൂ​കി​പ്പാ​ഞ്ഞ് തീ​വ​ണ്ടികൾ

    • വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​ബാ​റി​ലെ മി​ക​ച്ച സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് വ​ട​ക​ര
    • 15 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പി​ല്ല
    വ​ട​ക​ര​യി​ൽ നിർത്താതെ കൂ​കി​പ്പാ​ഞ്ഞ് തീ​വ​ണ്ടികൾ
    വ​ട​ക​ര റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

    വ​ട​ക​ര: അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ക​സ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ വ​ട​ക​ര റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ർ​ത്താ​തെ കൂ​കി​പ്പാ​യു​ന്ന​ത് 15 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ. യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശ​ത്തി​ൽ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വാ​ഗ്ദാ​ന​പ്പെ​രു​മ​ഴ​യു​മാ​യി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ 22 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ന​വീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വ​ട​ക​ര സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പു​തു​താ​യി ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​ബാ​റി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വ​ട​ക​ര​യു​ടെ സ്ഥാ​നം മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് റെ​യി​ൽ​വേ ത​ന്നെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് 15 ഓ​ളം ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ നി​ർ​ത്താ​തെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മാ​ണ് വ​ട​ക​ര റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വ​ട​ക​ര റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ട​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​വാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യാ​ത്രാ ക്ലേ​ശം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

    ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ലെ 710 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള മൂ​ന്ന് പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​വ​ട​ക​ര​യു​ടെ മാ​ത്രം പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ന്‍റെ ഉ​യ​രം കൂ​ട്ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് യ​ഥേ​ഷ്ടം സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി ക​യ​റാ​നു​മി​റ​ങ്ങാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​മൃ​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 8582 സ്ക്വ​യ​ർ മീ​റ്റ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, ഒ​ര​റ്റം മു​ത​ൽ മ​റ്റേ​യ​റ്റം വ​രെ​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി വി​ള​ക്കു​ക​ളും ഫാ​നു​ക​ളും, സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ, കോ​ച്ച് പൊ​സി​ഷ​ൻ ഡി​സ്പ്ലേ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, നി​ര​ന്ത​ര​മു​ള്ള അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്റു​ക​ൾ, സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​ണ്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, വ​ണ്ടി​ക​ൾ വ​രു​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ, പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ട​ക​ര റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കൂ​കി​പ്പാ​യു​ന്ന തീ​വ​ണ്ടി​ക​ൾ നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കാ​ൻ വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വ​ട​ക​ര​യി​ൽ നി​ർ​ത്താ​ത്ത ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ

    • കൊ​ച്ചു​വേ​ളി -ഭാ​വ്ന​ഗ​ർ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ
    • എ​റ​ണാ​കു​ളം -അ​ജ്മീ​ർ
    • തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -ഗം​ഗാ​ന​ഗ​ർ
    • തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -വ​രാ​വെ​ൽ
    • കൊ​ച്ചു​വേ​ളി -അ​ന്ത്യോ​ദ​യ
    • ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ -പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി
    • കൊ​ച്ചു​വേ​ളി -ലോ​ക​മാ​ന്യ​തി​ല​ക്
    • എ​റ​ണാ​കു​ളം -പു​ണെ
    • ഗോ​വ -എ​റ​ണാ​കു​ളം
    • കൊ​ച്ചു​വേ​ളി -ച​ണ്ഡീ​ഗ​ഢ്
    • ദാ​ദ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ -തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി
    • എ​റ​ണാ​കു​ളം -പു​ണെ
    • തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ -നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ
    • എ​റ​ണാ​കു​ളം -നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ
