ചാനിയംകടവിൽ മൂന്ന് വ്യാജ സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി
വടകര :ചാനിയംകടവിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മൂന്ന് വ്യാജ സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി.ചാനിയംകടവ് റോഡ് ജങ്ഷനിൽ കലുങ്കിനടിയിൽ ബക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു വ്യാജ ബോംബുകൾ . കണ്ടെടുത്ത ബോംബുകൾ പുറമേരി കുനിങ്ങാട് ക്വാറിയിലേക്ക് മാറ്റി നിർവ്വീര്യമാക്കുമ്പോഴാണ് വ്യാജമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ മണലും ചെറിയ തോതിൽ വെടിമരുന്നും നിറച്ച നിലയിലായിരുന്നു. നിർവീര്യമാക്കുമ്പോൾ
പൊട്ടിയില്ല. സ്റ്റീൽ പാത്രം ഭീതി പരത്താൻ കൊണ്ട് വെച്ചതാണോയെന്നും സംശയമുണ്ട്.മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി.പി.എം -ലീഗ് സംഘർഷത്തിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലായി മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് കനത്ത പൊലീസ് കാവൽ തുടരുകയാണ്.ഇതിനിടെയാണ് വ്യാജ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാജ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ വടകര പൊലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് എസ്.ഐ.കെ.പി. ബാബു,ഷിബിൻലാൽ , രാജേഷ്, അരുൺ, സൗമിത്ത്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ അഭി രാഗ് , രാഹുൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
