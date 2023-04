പൊലീസ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകളില്ല മന്ത്രി -വി.എൻ. വാസവൻ

cancel camera_alt ജില്ല പൊലീസ് സഹകരണ സ്റ്റോറിന് പുതുതായി നിർമിച്ച കെ.ജെ. ജോർജ് ഫ്രാൻസിസ് മെമ്മോറിയൽ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനവും സംഘം രജതജൂബിലി ആഘോഷവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സഹകരണ മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ വേദിയിലേക്കെത്തുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ട​ക​ര: നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്കം പാ​ലി​ച്ചും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ രൂ​പ​വും ഭാ​വ​വും ന​ൽ​കി പൊ​ലീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മാ​തൃ​ക​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്റ്റോ​റി​ന് പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച കെ.​ജെ. ജോ​ർ​ജ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ കെ​ട്ടി​ട ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും സം​ഘം ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന​തി​നും സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് നി​യ​മ പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ നി​യ​മ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​വി​ജ​യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് നോ​ർ​ത്ത് സോ​ൺ നീ​ര​ജ് കു​മാ​ർ ഗു​പ്ത, ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ആ​ർ. ആ​ന​ന്ദ്, സ​ത്യ​സി​ങ് ആ​ര്യ, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ എ​സ്.​പി പി.​എം. പ്ര​ദീ​പ്, ആ​ർ. പ്ര​ശാ​ന്ത്, കെ.​പി. പ്ര​വീ​ൺ, പി. ​ഷി​ജു, എം.​എം. സു​ദ​ർ​ശ​ന കു​മാ​ർ, മൈ​ക്കി​ൾ ചെ​ഗു​വേ​ര, കെ.​ജെ. ആ​ദി​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി.​വി. സു​ധ സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ഖി​ലേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

