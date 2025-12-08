Begin typing your search above and press return to search.
    ചോ​റോ​ട് ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​രം പൊ​ടി​പാ​റും

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി
    വ​ട​ക​ര: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ കൈ​യെ​ത്തും ദൂ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ചോ​റോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ്- ആ​ർ.​എം.​പി ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ആ​ർ.​എം.​പി.​ഐ​യു​ടെ പി​റ​വി​ക്കു​ശേ​ഷം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​ഞ്ചി​യം, അ​ഴി​യൂ​ർ, ഏ​റാ​മ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ചോ​റോ​ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്.
    ചോ​റോ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​യ വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തോ​റ്റ​ത്. തോ​റ്റ​വ​രാ​ക​ട്ടെ അ​പ​ര​ർ നേ​ടി​യ വോ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. 20ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് സി. ​നി​ജി​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ 20 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ൽ അ​പ​ര​നാ​യ നി​ജി​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ നേ​ടി​യ​ത് 73 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്. 16ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ കെ.​ജി. രാ​ഗേ​ഷ് നാ​ല് വോ​ട്ടി​നാ​ണ് തോ​റ്റ​ത്. ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലം വാ​ർ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ പ്രേ​മ​ൻ തോ​റ്റ​ത് 18 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ നേ​രി​യ വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​വി​ട്ട വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ൽ വി​ജ​യം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി വി​ശ്വാ​സം.

    വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യാ​ണ് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ​ല​തും വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ലേ പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ലാ​ണ് ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​യു​ള്ള 21 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സി.​പി.​എം-10, ആ​ർ.​ജെ.​ഡി- 2, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-3, ലീ​ഗ്-3, ആ​ർ.​എം.​പി-2, ബി .​ജെ.​പി-1 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ 2 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച് 23 ആ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ഫ​ലം ആ​ര് ഭ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടും. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കൈ​വി​ടി​ല്ലെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ശ്വാ​സം. പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും അ​വ​സാ​ന​ലാ​പ്പി​ലാ​ണ്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ര്യ​ട​ന​വും ഗൃ​ഹ​സ​മ്പ​ർ​ക്ക​വും ഇ​ന്ന​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും.

    News Summary - The competition will be fierce this season in Chorod.
