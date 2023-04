എ.ഐ കാമറകൾ പണി തുടങ്ങി പരീക്ഷണത്തിനിടെയും നിരവധി പേരിൽനിന്നും പിഴയീടാക്കി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ട​ക​ര: എ.​ഐ കാ​മ​റ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​ത​ന്നെ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ടെ കീ​ശ കാ​ലി​യാ​യി. വ​ട​ക​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​മ​റ​ക​ൾ വ​ഴി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. പി​ൻ​സീ​റ്റി​ൽ ഹെ​ൽ​മ​റ്റി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യും കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. വ​ട​ക​ര ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഭാ​ഗ​മാ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്തെ കാ​മ​റ​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. വി​ഷു, റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് പ​ല​രും കാ​മ​റ ‘പ​ണി’ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത​റി​യാ​തെ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ൻ​സീ​റ്റി​ൽ ഹെ​ൽ​മ​റ്റി​ല്ലാ​തെ കു​ടും​ബ​ത്തെ​യ​ട​ക്കം ഇ​രു​ത്തി യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത് കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് കാ​മ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം പൊ​തു​ജ​ന​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. കാ​മ​റ​ക​ൾ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ത്ത മി​ഴി​വാ​ർ​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മൊ​ബൈ​ലി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ല​രും കാ​ര്യ​മ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 12നാ​ണ് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് പി​റ്റേ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​ല​രും പ​ണ​മ​ട​ച്ചു. ഹെ​ൽ​മ​റ്റ്, സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ് എ​ന്നി​വ ധ​രി​ക്കാ​ത്ത​ത​ട​ക്കം സ​ക​ല ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നാ​യി മെ​സേ​ജ് ല​ഭി​ച്ചു. ജി​ല്ല​യി​ൽ 63 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. വ​ട​ക​ര താ​ലൂ​ക്കി​ൽ 15 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​ലൂ​ക്കി​ൽ മേ​പ്പ​യി​ൽ, സാ​ന്റ് ബാ​ങ്ക്സ് റോ​ഡ്, പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, പെ​രു​വാ​ട്ടും താ​ഴെ, തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, ഓ​ർ​ക്കാ​ട്ടേ​രി, എ​ട​ച്ചേ​രി, വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, കു​റ്റ്യാ​ടി, തൊ​ട്ടി​ൽ​പാ​ലം പൈ​ക്ക​ള​ങ്ങാ​ടി, ക​ക്ക​ട്ടി​ൽ, നാ​ദാ​പു​രം, ചേ​റ്റു​വെ​ട്ടി, ക​ല്ലാ​ച്ചി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

