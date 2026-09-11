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Madhyamam
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    അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി വ​ട​ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ; പു​തു​പ്പ​ണ​ത്തെ ജ​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​ഴ​യു​ന്നു

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    അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി വ​ട​ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ; പു​തു​പ്പ​ണ​ത്തെ ജ​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​ഴ​യു​ന്നു
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    വ​ട​ക​ര: അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ വ​ട​ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ന്നു. പു​തി​യ ജ​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​ഴ​യു​ന്നു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ കാ​ല​ത്ത് പ​ണി​ത ജ​യി​ലി​ന​ക​ത്ത് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ജ​യി​ൽ പു​ള്ളി​ക​ൾ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്.

    പു​തു​പ്പ​ണ​ത്ത് പു​തി​യ ജ​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​തി​നാ​ൽ നി​ല​വി​ലെ ജ​യി​ലി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. നേ​ര​ത്തേ നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ക​ൾ സ​ബ് ജ​യി​ലി​ൽ നി​ന്നും ചാ​ടി​പ്പോ​യി​രു​ന്നു.14 പേ​രെ പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന സെ​ല്ലു​ക​ളി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​രു​പ​തോ​ളം പേ​രെ​യാ​ണ് താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്. കോ​ട​തി വ​ട​ക​ര​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡ് പ്ര​തി​ക​ളെ കൊ​ണ്ട് ജ​യി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് ജ​യി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​യ പു​തു​പ്പ​ണം ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ 60 സെ​ന്റി​ലാ​ണ്‌ പു​തി​യ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല ജ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 18 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ജ​യി​ലി​ന്റെ ചു​റ്റു​മ​തി​ലും പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 2.35 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. 223 അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളെ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും മി​നി​സ്റ്റീ​രി​യ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ്, 150ഓ​ളം ജ​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല ജ​യി​ലി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    ല​ഹ​രി​ക്കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷ​യ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ​ത് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും എ​വി​ടെ​യും എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    വ​ഴി​യ​ട​ഞ്ഞ് സ​ബ് ജ​യി​ൽ

    വ​ട​ക​ര: വ​ട​ക​ര സ​ബ് ജ​യി​ൽ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന വ​ഴി​യി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കും കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്കും കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള​ള​ത്. ജ​യി​ലി​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ടി​വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    News Summary - sub-jail are in a state of shock due to inconveniences
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