    Vadakara
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 9:13 AM IST

    സാൻഡ് ബാങ്ക്സിൽ തീരം കടലെടുത്തത് അപകടഭീഷണി

    പു​ലി​മു​ട്ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തെ തീ​ര​മാ​ണ് ക​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്
    സാ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്ക്സി​ൽ ക​ട​ലെ​ടു​ത്ത തീ​രം

    വ​ട​ക​ര: സാ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്ക്സ് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി തീ​രം ക​ട​ലെ​ടു​ത്തു. 150 മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന ക​ട​ലോ​ര​ത്തെ മ​ണ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​പ്പാ​യി. പു​ലി​മു​ട്ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തെ തീ​ര​മാ​ണ് ക​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക​ര സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൂ​റ്റ​ൻ ക​രി​ങ്ക​ല്ലു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭി​ത്തി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മ​ണ​ല​ടി​ഞ്ഞ് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. സാ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്ക്സി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ മ​ണ​ല​ടി​ഞ്ഞ ക​രി​ങ്ക​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ട​ൽ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. മ​ണ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​യ​തോ​ടെ പു​തു​താ​യി ക​ട​ൽ ഭി​ത്തി നി​ർ​മി​ച്ച പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ് ക​ട​ലോ​ര​ത്തു​ള്ള​ത്. സാ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്ക്സി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന ക​ട​ൽ​ഭി​ത്തി​ക​ളി​ൽ വീ​ഴാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​യ​ർ കെ​ട്ടി വേ​ർ​തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ലൈ​ഫ് ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ട​ലും പു​ഴ​യും ചേ​രു​ന്ന സാ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്ക്സ് കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​റു​ദീ​സ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ക്കു​രു​ക്ക് പ​ല​രു​ടെ​യും ജീ​വ​നെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​യ മ​ണ​ൽ തി​രി​കെ എ​ത്തി​യാ​ലേ ക​ട​ലോ​രം പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​വൂ. ക​ട​ലെ​ടു​ത്ത മ​ണ​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​ലി​മു​ട്ടി​ന്റെ നീ​ളം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ക​ട​ലോ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ന​ട​പ​ടി ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:seanatureDangeroussandbanks
    News Summary - Sandbanks are a dangerous place to be if the sea is rising
