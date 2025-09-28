Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadakara
    28 Sept 2025 10:33 AM IST
    28 Sept 2025 10:33 AM IST

    വ​​ട​​ക​​ര​​യി​​ൽ സ്വ​​കാ​​ര്യ ബ​​സ് അ​​പ​​ക​​ടം തു​​ട​​ർ​​ക്ക​​ഥ

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ര​ണ്ടു മ​ര​ണം; കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ അ​മി​ത​വേ​ഗം
    വ​​ട​​ക​​ര​​യി​​ൽ സ്വ​​കാ​​ര്യ ബ​​സ് അ​​പ​​ക​​ടം തു​​ട​​ർ​​ക്ക​​ഥ
    വ​ട​ക​ര: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ ഒ​രു ജീ​വ​ൻ​കൂ​ടി പൊ​ലി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. വീ​ടി​നു മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്താ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ന് കൈ​കാ​ണി​ച്ച കു​ട്ടോ​ത്ത് ഏ​റാം​വെ​ള്ളി നാ​രാ​യ​ണ​നാ​ണ് (66) ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​രി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച വ​ട​ക​ര പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ മു​ൻ വ​ട​ക​ര മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പി.​കെ. പു​ഷ്പ​വ​ല്ലി ബ​സി​ടി​ച്ച് ദാ​രു​ണ​മാ​യി മ​ര​ണ​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പു​ഷ്പ​വ​ല്ലി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ഹ​രേ റാം ​ബ​സി​ന്റെ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ബ​സാ​ണ് കു​ട്ടോ​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    ബ​സു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും ബ​സു​ക​ൾ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന​ത്. പേ​രാ​മ്പ്ര-​തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ-​വ​ട​ക​ര റൂ​ട്ടി​ൽ പൊ​തു​വേ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​വാ​ണ്. ഈ ​റൂ​ട്ടി​ലാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്.

    കു​ട്ടോ​ത്ത് ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ൽ നി​ർ​ത്താ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന ബ​സി​ന് വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ട​ക​ര​ക്ക് പോ​കാ​ൻ കൈ​കാ​ട്ടി​യ നാ​രാ​യ​ണ​നെ ബ​സി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗം​കൊ​ണ്ട് ഇ​ടി​ച്ചു​തെ​റി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. റോ​ഡി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട കാ​റി​ലും ബ​സി​ടി​ച്ചു. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ മു​ൻ​ഭാ​ഗം ത​ക​രു​ക​യും സ​മീ​പ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി​ത്തൂ​ണി​ൽ ത​ട്ടി കാ​ർ നി​ൽ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വൈ​ദ്യു​തി​ത്തൂ​ൺ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​റ്റൊ​രു ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട നാ​രാ​യ​ണ​ൻ വ​ട​ക​ര ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​ങ്ക് ശാ​ഖ​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്യൂ​ണാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ​വ​ല​യ​ത്തി​നു​ട​മ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. മൃ​ത​ദേ​ഹം വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ചു.

