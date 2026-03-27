    Vadakara
    Posted On
    date_range 27 March 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 10:02 AM IST

    നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ വ​ഞ്ചി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യ​താ​യി പ​രാ​തി; ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​നം പൊ​ലീ​സ് സീ​ൽ ചെ​യ്തു

    വി​ശ്വ​ദീ​പ്തി മ​ൾ​ട്ടി സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ഗ്രി കോ. ​കോ​പ്പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സ്

    പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    വ​ട​ക​ര: ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ലി​ശ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ളം ത​ട്ടി​യ​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. വി​ശ്വ​ദീ​പ്തി മ​ൾ​ട്ടി സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ഗ്രി കോ. ​കോ​പ്പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലാ​ണ് വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ന്ത്ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​ന​വും വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ന്ത്ര​ണ്ട​ര ശ​ത​മാ​ന​വും പ​ലി​ശ​യാ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത്. നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​നം ആ​റ് മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി അ​ട​ഞ്ഞ് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    35 ഓ​ളം പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്. പൊ​ലീ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും രേ​ഖ​ക​ളും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നും ക​ട​ത്തി കൊ​ണ്ട് പോ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ക്കി​യാ​യ ചി​ല ഫ​യ​ലു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് കൈ​മാ​റി സ്ഥാ​പ​നം പൊ​ലീ​സ് അ​ട​ച്ച് പൂ​ട്ടി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി സീ​ൽ ചെ​യ്യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    TAGS:Police CaseMalayalam NewsKozhikode News
    News Summary - Police seal financial institution after complaint of cheating investors
