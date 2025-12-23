Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Dec 2025 9:36 AM IST
    date_range 23 Dec 2025 9:36 AM IST

    ദു​രി​ത​ത്തി​ന​റു​തി​യി​ല്ല; എ​ങ്ങു​മെ​ത്താ​തെ ഒ.​വി.​സി തോ​ട് ന​വീ​ക​ര​ണം

    ഒ​ഴു​ക്ക് നി​ല​ച്ച് മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ​നി​ല​യി​ൽ ഒ.​വി.​സി തോ​ട്

    വ​ട​ക​ര: ഒ.​വി.​സി തോ​ട് ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ല്ല, ദു​രി​ത​മൊ​ഴി​യാ​തെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ നാ​ല് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​ലി​ന​ജ​ലം പേ​റി ഒ​ഴു​കു​ന്ന ഒ.​വി.​സി തോ​ട് ന​വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള​താ​ണ്.

    ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്തും ഒ.​വി.​സി തോ​ട് ന​വീ​ക​ര​ണം നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ങ്കി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ മ​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ന​ഗ​ര മാ​ലി​ന്യ​വു​മാ​യി ഒ​ഴു​കു​ന്ന തോ​ടി​ന്റെ ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലു​മാ​യി 500 ഓ​ളം വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്ത് തെ​ളി​നീ​രാ​യി ഒ​ഴു​കി​യ തോ​ട് ന​ഗ​ര​മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ണ്ണീ​രാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ട​ക​ര ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളൊ​ഴു​കി​യെ​ത്താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ് തോ​ട്ടി​ലെ വെ​ള്ളം ക​റു​പ്പ് നി​റ​മാ​വു​ക​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല​ത്ത് ഒ​ഴു​ക്ക് നി​ല​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സ്ഥി​തി രൂ​ക്ഷ​മാ​കും.

    കി​ണ​റു​ക​ളി​ലെ വെ​ള്ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​മാ​കും. തോ​ട്ടി​ലെ ഒ​ഴു​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​ക്കി​യാ​ലെ ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​ര​മാ​വു​ക​യു​ള്ളു. ഒ.​വി.​സി തോ​ട് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി നേ​ര​ത്തേ 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​രാ​റു​കാ​ർ പി​ന്മാ​റി​യ​തോ​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി. തോ​ടി​ന്‍റെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് 70 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യാ​ലേ ദു​രി​ത​ത്തി​ന് അ​റു​തി​യാ​വു​ക​യു​ള്ളു.

