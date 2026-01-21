Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadakara
    date_range 21 Jan 2026 9:17 AM IST
    date_range 21 Jan 2026 9:17 AM IST

    ‘ത​ണ​ൽ’ ചാ​യ കൊ​ടു​ത്ത് സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത് ഒ​രു കോ​ടി

    വൃ​ക്ക രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കാ​ൻ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ
    ‘ത​ണ​ൽ’ ചാ​യ കൊ​ടു​ത്ത് സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത് ഒ​രു കോ​ടി
    വ​ട​ക​ര ത​ണ​ൽ താ​ഴെ അ​ങ്ങാ​ടി ബീ​ച്ചി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ചാ​യ​പ്പ​യ​റ്റി​ന് എ​ത്തി​യ​വ​ർ

    വ​ട​ക​ര: വൃ​ക്ക​രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണീ​രൊ​പ്പാ​ൻ ‘ത​ണ​ലി’​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ. ത​ണ​ൽ വ​ട​ക​ര താ​ഴെ​യ​ങ്ങാ​ടി ബീ​ച്ചി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഒ​രു​ക്കി​യ ചാ​യ​പ്പ​യ​റ്റി​ൽ നാ​ടി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ട​ക​ര ത​ണ​ലി​ന്റെ ക​ടം തീ​ർ​ക്കാ​നാ​യാ​ണ് ചാ​യ​പ്പ​യ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത ഡ​യാ​ലി​സി​സ് തു​ട​രു​ന്ന​ത് വൃ​ക്ക​രോ​ഗി​ക​ളെ​യും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ണ​ലി​നൊ​പ്പം കൈ​കോ​ർ​ക്കാ​ൻ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ ചാ​യ​പ്പ​യ​റ്റി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ണ​മു​റ​യാ​ത്ത പ്ര​വാ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    60 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ചാ​യ​പ്പ​യ​റ്റി​ലൂ​ടെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ല​ഭി​ച്ച​ത്. ബാ​ക്കി തു​ക പ​ല ദി​ക്കി​ലു​ള്ള​വ​ർ ഓ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത തു​ക​യാ​ണ്. ദി​നം​പ്ര​തി 295 വൃ​ക്ക​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ണ​ലാ​വു​ന്ന ത​ണ​ലി​ന് നി​ല​വി​ൽ ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ട​ക​ര ത​ണ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഡ​യാ​ലി​സി​സി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 250ല​ധി​കം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​വും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സൈ​ക്യാ​ട്രി​ക് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് .

    ഏ​ഴ് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യാ​ണ് ഒ​രു വ​ർ​ഷം ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ച്ച തു​ക​കൊ​ണ്ട് ക​ട​ത്തി​ന്റെ മു​ക്കാ​ൽ ഭാ​ഗ​മെ​ങ്കി​ലും വീ​ട്ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ.

