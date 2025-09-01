Begin typing your search above and press return to search.
    വ​ട​ക​ര​യി​ൽ 10ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് തെ​രുവുനാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റു

    Symbolic image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    വ​ട​ക​ര : തെ​രു​വ് നാ​യു​ടെ പ​രാ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ വ​ട​ക​ര​യി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 10ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റു. കോ​ട്ട​ക്ക​ട​വ്, ക​രി​മ്പ​ന​പ്പാ​ലം, റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​രം, എ​ടോ​ടി റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് നാ​യ ക​ണ്ണി​ൽ ക​ണ്ട​വ​രെ​യൊ​ക്കെ ക​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.45 ഓ​ടെ​യാ​ണ് നാ​യ് ആ​ളു​ക​ളെ ക​ടി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. രാ​ത്രി​യി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റു. വ​ട​ക​ര ടൗ​ണി​ൽ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി എ​ത്തി​യ​വരെ​യാ​ണ് ക​ടി​ച്ച​ത്.​

    ചെ​റു​ശ്ശേ​രി റോ​ഡി​ൽ പു​തു​ക്കു​ടി​ക്ക​ണ്ടി അ​ഹി​ൻ ദാ​സ് (32), ക​രി​മ്പ​ന​പ്പാ​ലം വ​ലി​യ ക​ണ്ടി​യി​ൽ പ്രോം​ജി (70), വാ​ണി​മേ​ൽ വ​യ​ലി​ൽ ദേ​വ​ന​ന്ദ (20), വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി കു​യ്യാ​ലി​ൽ ഹ​ന ഫാ​ത്തി​മ (10), വ​ട​ക​ര പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സി​ന് സ​മീ​പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി ബാ​സ (26), ആ​യ​ഞ്ചേ​രി പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ രാ​ജീ​വ​ൻ (55) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​യാ​ണ് നാ​യ് ക​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കോ​ട്ട​ക്ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും ആ​ളു​ക​ളെ ക​ടി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​യ് ക​രി​മ്പ​ന​പ്പാ​ല​ത്ത് എ​ത്തി പി​ന്നീ​ട് ടൗ​ണി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു നേ​രെ ഓ​ടി​യ​ടു​ത്ത നാ​യ ഇ​വി​ടെ വെ​ച്ച് ഒ​രാ​ളെ ക​ടി​ച്ച് ഓ​ടി മ​റ​യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത് പ​ല​രും നാ​യു​ടെ പ​രാ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ക​ടി​യേ​ൽ​ക്കാ​തെ ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെട്ട​ത്.

    ടൗ​ണി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​രു​വുനാ​യ് ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ഇ​ട​വ​ഴി റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും കാ​ൽ​ന​ട​​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ വ​ട​ക​ര ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:Vadakarastreet dogKozhikode
    News Summary - More than 10 people were bitten by a street dog in Vadakara
