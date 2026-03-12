Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadakara
    Posted On
    12 March 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 10:27 AM IST

    ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക്ക് ആ​റു വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വ്

    ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക്ക് ആ​റു വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വ്
    വ​ട​ക​ര: കാ​റി​ൽ ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് ആ​റു വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 35,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ. ക​ണ്ണൂ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ചു​ഴ​ലി ച​പ്പ​ന്റ​ക​ത്ത് ജാ​ഫ​റി​നെ(53)​യാ​ണ് വ​ട​ക​ര എ​ൻ. ഡി.​പി.​എ​സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജ് വി.​ജി. ബി​ജു ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സം​കൂ​ടി ക​ഠി​ന​ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. 2020 ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് -ശ്രീ​ക​ണ്ഠാ​പു​രം റോ​ഡി​ൽ​വെ​ച്ച് കാ​റി​ൽ ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ആ​റു കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സി​ലാ​ണ് ശി​ക്ഷ. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി വി.​കെ. ജോ​ർ​ജ് ഹാ​ജ​രാ​യി.

    TAGS:imprisonmentKozhikkodkerala local newsCrime
    News Summary - Man arrested with cannabis sentenced to six years in prison
