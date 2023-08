cancel camera_alt അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​ഹി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​രേ​ഖ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ട​ക​ര: അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മാ​ഹി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നും മു​ഖം മി​നു​ക്കും. അ​ഴി​യൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രേ​റെ​യും മാ​ഹി​യി​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട രീ​തി​യി​ൽ ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. മാ​ഹി​യോ​ട് തൊ​ട്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പു​തു​ച്ചേ​രി എ​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ് മാ​ഹി​യെ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. മാ​ഹി​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് അ​ഴി​യൂ​ർ. മു​ക്കാ​ളി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​ഴി​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്. കോ​വി​ഡി​നു​ശേ​ഷം മു​ക്കാ​ളി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നേ​ര​ത്തെ സ്റ്റോ​പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ല ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും നി​ല​വി​ൽ ഇ​വി​ടെ സ്റ്റോ​പ്പി​ല്ല. മാ​ഹി സ്റ്റേ​ഷ​ന് വ​ള​രെ അ​ടു​ത്താ​യ​തി​നാ​ൽ മു​ക്കാ​ളി​യി​ൽ സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. ത​ല​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ടെ​മ്പി​ൾ​ഗേ​റ്റ് ഹാ​ള്‍ട്ടി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ-​കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ട്രെ​യി​നി​ന് സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗം എ​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന മു​ക്കാ​ളി​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മാ​ഹി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് 18 കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ള​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്റ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ​മാ​റും. ആ​ധു​നി​ക സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. റെ​യി​ൽ​വേ കു​ള​മ​ട​ക്കം ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്. മാ​ഹി, വ​ട​ക​ര, ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് പു​തു​താ​യി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.



Mahi Railway Station will also get a makeover under the Amrit Bharat scheme.