Madhyamam
    Vadakara
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:34 AM IST

    വടകര നഗരസഭ; 48 വാർഡുകളിലായി 158 പേർ മത്സരരംഗത്ത്

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    വ​ട​ക​ര: ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ട​ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 48 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 158 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും തോ​ട​ന്നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മ​ണി​യൂ​ർ, തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, ചോ​റോ​ട്, അ​ഴി​യൂ​ർ, ഏ​റാ​മ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി 716 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. വ​ട​ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി വ​ള​പ്പ്, ചീ​നം വീ​ട്, കു​റു​മ്പൊ​യി​ൽ എ​ന്നീ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ച് പേ​ർ വീ​തം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് മു​ക്കോ​ല വാ​ർ​ഡി​ലും. ഇ​വി​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​ർ ത​മ്മി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല, മു​ക്കോ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്ല. തോ​ട​ന്നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 14 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 43 പേ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ക​ട​മേ​രി ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ നാ​ലു​പേ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​റ്റ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം മൂ​ന്നു​പേ​ർ വീ​തം ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. 13 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൻ.​ഡി.​എ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. മ​ണി​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 23 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 71 പേ​രും തി​രു​വ​ള്ളൂ​രി​ൽ 22 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 62 പേ​രും വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ 21 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 66 പേ​രും ആ​യ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ 18 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 60 പേ​രു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    ചോ​റോ​ട് 23 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 95, അ​ഴി​യൂ​ർ 20 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൻ 84 പേ​രു​ണ്ട്. അ​ഴി​യൂ​ർ പൂ​ഴി​ത്ത​ല 1ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ 7 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ഏ​റാ​മ​ല 23 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 77 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ട്.

    TAGS:Local Body ElectionVadakaraelection campaign
