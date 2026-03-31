    Posted On
    date_range 31 March 2026 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 8:49 AM IST

    കെ.​കെ.​ര​മയു​ടെ ചു​മ​രെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ൽ ക​രി ഓ​യി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച് വി​കൃ​ത​മാ​ക്കി

    വള്ളിക്കാട് കെ.കെ.രമയുടെ ചുമരെഴുത്ത് കരി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ

    വ​ട​ക​ര : വ​ട​ക​ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് - ആ​ർ.​എം.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കെ.​കെ.​ര​മ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ ചു​മ​രെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ൽ ക​രി ഓ​യി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ചു. വ​ള്ളി​ക്കാ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ മ​തി​ലി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ചു​മ​രെ​ഴു​ത്തു​ക​ളാ​ണ് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ചി​ല കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ചു​മ​രെ​ഴു​ത്ത് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ശ്ന​ബാ​ധി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​നും പൊ​ലീ​സും ത​യാ​റാ​വ​ണം. സ​മാ​ധാ​ന പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി അ​ക്ര​മം അ​ഴി​ച്ച് വി​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ർ.​എം.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ.​വേ​ണു പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:wall paintingKK Rama
    News Summary - K.K. Rama's wall poster was defaced with Black oil
    Similar News
    Next Story
