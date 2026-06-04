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    Vadakara
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 9:48 AM IST

    നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ്; വ​യോ​ധി​ക​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന്​ കേ​സു​ക​ൾ ക്രൈംബ്രാ​ഞ്ചി​ന്

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    സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ ക്രൈംബ്രാ​ഞ്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന; ഓ​ഫി​സ് പൂ​ട്ടി സീ​ൽ ചെ​യ്തു
    നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ്; വ​യോ​ധി​ക​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന്​ കേ​സു​ക​ൾ ക്രൈംബ്രാ​ഞ്ചി​ന്
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    വ​ട​ക​ര ക​ട​ത്ത​നാ​ട് ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്‌​ട് കോഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ​പരി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    വ​ട​ക​ര: വ​ട​ക​ര ക​ട​ത്ത​നാ​ട് ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്‌​ട് കോ ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​യോ​ധി​ക​ൻ പെ​ട്രോ​ളൊ​ഴി​ച്ച് തീ​കൊ​ളു​ത്തി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത കേ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ

    സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണം റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് കൈ​മാ​റി. തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ടി.​വി. സു​ധീ​ർ കു​മാ​റി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത്. വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സ് അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ത്തി​ന് എ​ടു​ത്ത കേ​സ് ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി​യു​ടെ മ​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന്​ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക. സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ഹ​ക​ര​ണ ഓ​ഡി​റ്റ് ജോ. ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 2.16 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വെ​ട്ടി​പ്പ്, സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച 22 ല​ക്ഷം രൂ​പ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യി വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലെ കേ​സ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി.​ടി. മ​നോ​ഹ​ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക.

    കേ​സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ വ​ട​ക​ര മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മീ​പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ത്ത​നാ​ട് ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്‌​ട് കോ ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ല​ഡ്ജ​റു​ക​ൾ, വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ, ഡേ ​ബു​ക്ക്, കേ​ഷ് ബു​ക്ക്, വ​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ, സ്ഥി​രം നി​ക്ഷേ​പ ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ, ചെ​ക്ക് ഇ​ഷ്യൂ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ, ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ മ​റ്റ് രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച് സം​ഘം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് പൂ​ട്ടി സീ​ൽ ചെ​യ്തു.

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    TAGS:fraudcrime branchInvestment fraudKozhikode
    News Summary - Investment fraud; Crime Branch takes up three cases, including suicide of elderly man
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