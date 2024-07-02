റോട്ടറി ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹരണം

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Posted Ondate_range 2 July 2024 7:50 AM GMT
Updated Ondate_range 2 July 2024 7:50 AM GMT
റോട്ടറി ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹരണംtext_fields
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News Summary - Installation of Rotary Officers
വടകര: റോട്ടറിയുടെ 2024-25 വർഷത്തിലെ ഭാരവഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് ഐ.എം.എ ഹാളിൽ നടന്നു. റോട്ടറി മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ബി ജയരാജൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോ. നൗഷീദ് അനി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
വടകര: റോട്ടറിയുടെ 2024-25 വർഷത്തിലെ ഭാരവഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് ഐ.എം.എ ഹാളിൽ നടന്നു. റോട്ടറി മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ബി ജയരാജൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോ. നൗഷീദ് അനി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
റോട്ടറി ഭാരവാഹികൾ ആയ രാജ്കുമാർ, ശ്രീവാസ് വേലാണ്ടി, Dr. പ്രേംരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രമോദ് പി സ്വാഗതവും, അനൂപ് കുമാർ കെ.ആർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഭാരവാഹികൾ: രവിചന്ദ്രൻ.കെ (പ്രസി), അനൂപ് കുമാർ കെ.ആർ (സെക്ര), രവീഷ് ജിഷു (ട്രഷ).
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