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    Vadakara
    Posted On
    date_range 2 July 2024 7:50 AM GMT
    Updated On
    date_range 2 July 2024 7:50 AM GMT

    റോട്ടറി ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹരണം

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    വടകര റോട്ടറി ഭാരവഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ്, (ഇൻസൈറ്റിൽ രവിചന്ദ്രൻ. കെ(പ്രസി), അനൂപ് കുമാർ കെ.ആർ. (സെക്ര)

    വടകര: റോട്ടറിയുടെ 2024-25 വർഷത്തിലെ ഭാരവഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് ഐ.എം.എ ഹാളിൽ നടന്നു. റോട്ടറി മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ബി ജയരാജൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോ. നൗഷീദ് അനി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.

    റോട്ടറി ഭാരവാഹികൾ ആയ രാജ്കുമാർ, ശ്രീവാസ് വേലാണ്ടി, Dr. പ്രേംരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രമോദ് പി സ്വാഗതവും, അനൂപ് കുമാർ​ കെ.ആർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഭാരവാഹികൾ: രവിചന്ദ്രൻ.കെ (പ്രസി), അനൂപ് കുമാർ കെ.ആർ (സെക്ര), രവീഷ് ജിഷു (ട്രഷ).

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    TAGS:Rotary Club
    News Summary - Installation of Rotary Officers
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