Madhyamam
    Vadakara
    Vadakara
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 1:42 PM IST

    തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ ദോഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഏക സവർണഹിന്ദു ഗാന്ധി -രാമചന്ദ്രഗുഹ

    തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ ദോഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഏക സവർണഹിന്ദു ഗാന്ധി -രാമചന്ദ്രഗുഹ
    വടകരയിൽ നടക്കുന്ന ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റിൽ എസ്. ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ

    രാമചന്ദ്രഗുഹ സംസാരിക്കുന്നു

    വ​ട​ക​ര: ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തി​ലെ തൊ​ട്ടു​കൂ​ടാ​യ്മ​യു​ടെ ദോ​ഷം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ സ​വ​ർ​ണ ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ഗു​ഹ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. തൊ​ട്ടു​കൂ​ടാ​യ്മ​യെ നി​ര​ന്ത​രം എ​തി​ർ​ത്ത​ത് ഗാ​ന്ധി​ജി മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ​യും മ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ട​ക​ര​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന്ധി ഫെ​സ്റ്റി​ൽ എ​സ്. ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നു​മാ​യു​ള്ള അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ഗു​ഹ.

    ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, അ​മേ​രി​ക്ക തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും സ്ത്രീ​ക്ക് വ​ലി​യ സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കാ​ത്ത സ​മ​യ​ത്താ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 1925ൽ ​സ​രോ​ജി​നി നാ​യി​ഡു​വി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജി പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ത​ന്റെ പു​രു​ഷാ​ധി​പ​ത്യ മു​ൻ​വി​ധി ഗാ​ന്ധി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    ദ​ലി​ത​രോ​ടു​ള്ള ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ മ​നോ​ഭാ​വം തെ​റ്റാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​കൃ​തി​യെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മെ ദ​രി​ദ്ര​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗാ​ന്ധി​ജി ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് പ്ര​കൃ​തി നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ന​വ​ധി​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​വി​ശു​ദ്ധ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​സ്ഥി​തി ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ മാ​ധ​വ് ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ വ​ള​രെ ബു​ദ്ധി​പൂ​ർ​വ​ക​മാ​യ ഒ​രു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി. എ​ന്ത് വി​ക​സ​നം ചെ​യ്യ​ണം, എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​രു​ത് എ​ന്ന് ഇ​ത് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​റും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ഡി.​എം.​കെ​യും ഗോ​വ​യി​ലെ ബി.​ജെ.​പി​യു​മെ​ല്ലാം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നി​ര​സി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ന് ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത് അ​സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രും കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ​മാ​രും വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന അ​വി​ശു​ദ്ധ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പി.​കെ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ശ്രീ​ജേ​ഷ് നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ഗു​ഹ, എ​സ്. ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ച​രി​ത്ര​വ്യ​ക്തി, നാ​ല് സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ശ​ബ്‌​നം ഹ​ശ്മി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഇ.​വി. ലി​ജീ​ഷ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ഗാന്ധിയെ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് –ശബ്നം ഹശ്മി

    വ​ട​ക​ര: ഗാ​ന്ധി​ജി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് എ​ങ്ങ​നെ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് നാം ​പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ശ​ബ്നം ഹ​ശ്മി. ഗാ​ന്ധി ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ‘ഗാ​ന്ധി ആ​ൻ​ഡ് വു​മ​ൺ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ്’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. സാ​മൂ​ഹി​ക തി​ന്മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഗാ​ന്ധി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വ​ന​യെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് നാം ​പ​ഠി​ക്ക​ണം. ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​ത്ത് സ്ത്രീ-​പു​രു​ഷ സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ട​പെ​ട്ടു.

    ഗാ​ന്ധി ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ‘ഗാ​ന്ധി ആ​ൻ​ഡ് വു​മ​ൺ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ്’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ശ​ബ്നം ഹ​ശ്മി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഗാ​ന്ധി​ജി​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യി അ​ണി​നി​ര​ത്താ​ൻ ഉ​പ്പ് സ​മ​രാ​യു​ധ​മാ​ക്കാ​ൻ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഉ​പ​വാ​സ​മെ​ന്ന സ​മ​ര​രീ​തി രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​യി. ദ​ലി​ത് പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ അ​ട​ക്കം സ​മ​ര​രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് ഗാ​ന്ധി​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​ടി. അ​പ​ർ​ണ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ശാ​ന്തി പ​റ​മ്പ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​മ​ല ക​ള​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Mahatma Gandhi, untouchability, ramachandra guha, upper caste
    X