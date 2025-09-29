Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadakara
    Posted On
    29 Sept 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 11:55 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ അ​മി​ത​വേ​ഗം: ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബ​സ് ത​ട​യു​ന്ന​ത് മാ​റ്റി
    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    വ​ട​ക​ര: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​യു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നടപടിക്കൊരുങ്ങി പൊലീസ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം പൊ​ലീ​സു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. വ​ട​ക​ര സി.​ഐ കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, എ​സ്.​ഐ ര​ജ്ജി​ത്ത് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ട​ക​ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സി. ​നി​ജി​ൻ, കു​റ്റ്യാ​ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബ​ബി​ൻ ലാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബ​സ് ത​ട​യ​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്.

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തു​പ്ര​കാ​രം വ​ട​ക​ര​യി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തി​യ ഹ​രേ റാം ​ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട​താ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന ബ​സു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ബ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച് മ​ത്സ​ര​യൊ​ട്ടം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കും.

    പൊ​ലീ​സ് മൂ​ന്ന് സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ് ബ​സു​ക​ളു​ടെ ഓ​ട്ടം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ഹ​രേ റാം ​ബ​സി​ന് ചാ​നി​യം​ക​ട​വ്, പേ​രാ​മ്പ്ര റൂ​ട്ടി​ൽ ഓ​ടാ​ൻ പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പെ​ർ​മി​റ്റ് ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പ​ല ബ​സു​ക​ളും വി​വി​ധ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തു പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ർ.​ടി.​ഒ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വ​ട​ക​ര ആ​ർ.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പ​ങ്ക് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം

    വ​ട​ക​ര: വ​ട​ക​ര​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ര​ണ്ട് ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​യാ​നി​ട​യാ​യ ബ​സ് അ​പ​ക​ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. ദു​ൽ​ഖി​ഫി​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ബ​സ് റൂ​ട്ടു​മാ​റി ഓ​ടി​ച്ചു​വെ​ന്ന വി​വ​രം തെ​ളി​വ് സ​ഹി​തം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ബ​സി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി ര​ണ്ട് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​കാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ബ​സി​ന് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്ത​ത് ബ​സ് ഉ​ട​മ​യു​ടെ ബ​ന്ധു​വും ആ​ർ.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ​യൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണം. കൂ​ടാ​തെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പെ​ർ​മി​റ്റ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. ആ​ർ.​ടി.​ഒ ഓ​ഫി​സി​നെ​തി​രാ​യി അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വി.​പി. ദു​ൽ​ഖി​ഫി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

