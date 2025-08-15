Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ന്‍റെ സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്നു; അ​പ​ക​ട​ക്കു​രു​ക്കാ​യി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്ന​താ​യി നേ​ര​ത്തേ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു
    അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ന്‍റെ സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്നു; അ​പ​ക​ട​ക്കു​രു​ക്കാ​യി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത
    വ​ട​ക​ര പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന​ടു​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ന്‍റെ സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ

    വ​ട​ക​ര: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ വ​ട​ക​ര പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പം അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ന്‍റെ സ്ലാ​ബ് പൊ​ട്ടി അ​പ​ക​ട​ക്കു​രു​ക്ക്. സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ന്‍റെ സ്ലാ​ബാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രം ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യം​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി മാ​റി​യി​ട്ട് കാ​ല​മേ​റെ​യാ​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മൗ​നം​പാ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കു​ഴി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​യി മാ​റി. സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ലൂ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ലാ​ബു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ ക​രാ​റു​കാ​രാ​യ വ​ഗാ​ഡ് ക​മ്പ​നി അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം സ​ബ് ക​രാ​റാ​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്ന​താ​യി നേ​ര​ത്തേ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണം ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് തു​ട​രെ​യു​ള്ള സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ച്ച ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​ൻ താ​ഴ്ച​യു​മു​ണ്ട്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് റോ​ഡി​ന്‍റെ വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി ചു​റ്റി​ലും അ​പ​ക​ട സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

