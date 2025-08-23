Begin typing your search above and press return to search.
    Vadakara
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 11:42 AM IST

    സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണം; ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ സ്റ്റേ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി

    ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം എ​ത്തി​ച്ച് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കു​ഴി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി
    സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണം; ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ സ്റ്റേ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി
    പു​ത്തൂ​ർ ഗ​വ.​ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി

    ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കു​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    വ​ട​ക​ര: ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പു​ത്തൂ​ർ ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ക​ർ​മ​സ​മി​തി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം എ​ത്തി​ച്ച് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കു​ഴി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി.

    ക​ളി​സ്ഥ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ർ​മ​സ​മി​തി ന​ൽ​കി​യ കേ​സി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു നി​ർ​മാ​ണ​വും പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് 2024 മാ​ർ​ച്ച് 18 ന് ​ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പ​ല​ത​വ​ണ നീ​ട്ടു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. ഒ​ടു​വി​ൽ 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11ന്റെ ​വി​ധി​പ്ര​കാ​രം നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13വ​രെ നീ​ട്ടി​യ​താ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. ന​ഗ​രേ​ഷ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. കേ​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13ന് ​വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് തൂ​ൺ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും

    വ​ട​ക​ര: പു​ത്തൂ​ർ ഗ​വ.​ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വൃ​​ത്തി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടുപോ​കു​ന്ന അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കെ​തി​രെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ക​ർ​മ സ​മി​തി ഹൈ​കോാ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും. സ്റ്റേ​ഡി​യം സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ​കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ കാ​റ്റി​ൽപ​റ​ത്തി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടുപോ​കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​റ​ന്തോ​ട​ത്ത് സു​കു​മാ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു .എ​ട​യ​ത്ത് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, കെ.​ടി.​കെ. അ​ജി​ത്, എ​ൻ.​എം.​അ​ഖി​ൽ, അ​ശ്വി​ൻ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, കെ. ​ദി​വാ​ക​ര​ൻ, അ​നി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ള്ള​തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

