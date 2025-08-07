Begin typing your search above and press return to search.
    Vadakara
    date_range 7 Aug 2025 12:18 PM IST
    date_range 7 Aug 2025 12:18 PM IST

    തീരദേശത്ത് അപകടം തുടർക്കഥ; രക്ഷാ ബോട്ടിന് കാത്തിരിപ്പ്

    ചോ​മ്പാ​ല മു​ത​ൽ അ​ഴി​ത്ത​ല വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ട​ലി​ൽ അ​പ​ക​ട മ​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്
    കടലിൽ കാണാതായ ആളെ കണ്ടെത്താൻ തീരദേശ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നു

    വ​ട​ക​ര: വ​ട​ക​ര തീ​ര​ദേ​ശ​ത്ത് നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ക​ട​ലി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത് 26 ജീ​വ​നു​ക​ൾ. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ പ​ക​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് തീ​ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ. ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി ര​ക്ഷാ ബോ​ട്ടി​ന് 60 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബോ​ട്ടി​ന്റെ ഇ​ന്ധ​ന ചെ​ല​വി​നും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി​ക്കു​മാ​യി വ​ർ​ഷം തോ​റും 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും എം.​പി.​യു​ടെ​യും സം​യു​ക്ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി​യാ​ൽ ര​ക്ഷാ ബോ​ട്ട് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വും.ബോ​ട്ടി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി നി​യ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഗോ​വ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന​മ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി വേ​ണം ഇ​വ​രെ ര​ക്ഷ​ാപ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കാ​ൻ. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ഗ​ര​സ​ഭ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    ചോ​മ്പാ​ല മു​ത​ൽ അ​ഴി​ത്ത​ല വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ട​ലി​ൽ അ​പ​ക​ട മ​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ച​ർ​ച്ച​മാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട​ത് മ​റ​ക്കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തോ​ണി മ​റി​ഞ്ഞ് സു​ബൈ​ട്ട അ​ഴി​ത്ത​ല​യി​ൽ നേ​ര​ത്തെ​യും നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. തീ​ര​ദേ​ശ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പെ​ട്രോ​ളി​ങ് ബോ​ട്ടാ​ണ് തീ​ര ജ​ന​ത​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​ബോ​ട്ടി​ന് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ഏ​റെ​യു​ണ്ട്.

    ബേ​പ്പൂ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫി​ഷ​റീ​സി​ന്റെ റ​സ്ക്യൂ ബോ​ട്ടും ചോ​മ്പാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫൈ​ബ​ർ ബോ​ട്ടും തീ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന​യു​ടെ ബോ​ട്ടു​മാ​ണ് സാ​ന്റ് ബാ​ങ്ക്സി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക​ട​ലി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മ​ത്സ്യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

