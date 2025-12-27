Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadakara
    Posted On
    27 Dec 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    27 Dec 2025 7:41 AM IST

    വടകര കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി യോഗത്തിൽ സംഘർഷം; രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക്

    വടകര കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി യോഗത്തിൽ സംഘർഷം; രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക്
    വടകര കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലുണ്ടായ

    സംഘർഷത്തിൽപെട്ട ആളെ പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുന്നു

    വ​ട​ക​ര: ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വ​ട​ക​ര കോ​ക്ക​ന​ട്ട് പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ക​മ്പ​നി ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം. ര​ണ്ട് പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രും ഷെ​യ​ർ ഹോ​ൾ​ഡ​ർ​മാ​രും ത​മ്മി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ മ​ണി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ആ​ർ.​പി കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വേ​ന്ത​ലി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ വ​ട​ക​ര ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ന് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പൊ​ലീ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്ത് ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ 11 ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ സ്റ്റേ​ജി​ൽ ക​യ​റി യോ​ഗ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ, പൊ​ലീ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ക​യും ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ൽ പോ​ർ വി​ളി​യും കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും ബ​ലം​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് മാ​റ്റി. ഇ​തി​നി​ടെ, ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം ന​ട​ന്ന​താ​യി ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് യോ​ഗം പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മി​നി​റ്റ്സും അ​ജ​ണ്ട​യു​മി​ല്ലാ​തെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ചി​ല ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം പ​ല ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യും അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ പി.​എം. കു​മാ​ര​ൻ, എം.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എം. ​അ​ശോ​ക​ൻ, ക​രി​പ്പാ​ലി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ബാ​ല​റാം പു​തു​ക്കു​ടി എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

