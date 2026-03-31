    Vadakara
    Posted On
    date_range 31 March 2026 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 8:44 AM IST

    ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​നമുറപ്പിക്കാൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നെട്ടോട്ടം

    പ​രമാ​വ​ധി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട് വോ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    വടകരയിലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എം.​കെ. ഭാ​സ്ക​ര​ന് സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു, യു.​ഡി.​എ​ഫ് -ആ​ർ.​എം.​പി. സ്ഥാ​നാ​ഥി കെ.​കെ.​ര​മ വ​ട​ക​ര

    ബേ​ബി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന

    നഴ്സു​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    വ​ട​ക​ര : ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​നം പി​ടി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഓ​ട്ട പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം. വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് - യു.​ഡി.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​എം.​പി. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ര്യ​ട​നം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​രാ​മാ​വ​ധി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട് വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച് വോ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പെ​ടാ​പാ​ടി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എം. ​കെ. ഭാ​സ്ക്ക​ര​ൻ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പൊ​തു പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചും വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ക​ണ്ടും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വം.

    മ​ട​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ. കോ​ള​ജി​ലെ​ത്തി​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ് ന​ൽ​കി. വ​ട​ക​ര​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. ഗോ​പ​ല​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സി.​പി.​ഐ. നേ​താ​വ് എം. ​കു​മാ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ പ​ഴ​ങ്കാ​വി​ലെ ച​ര​മ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​ദാ​പു​രം റോ​ഡി​ലെ ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഭ​ര​ണ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ്ഥീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി. വ​ട​ക​ര​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഷോ​പ്പ് ക​ളി​ലും വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥ​ന ന​ട​ത്തി​യ എം.​കെ. ഭാ​സ്ക​ര​ൻ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി.​

    വേ​ദ​ന​വ​ർ​ദ്ധ​ന​വും തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വ​ട​ക​ര ബേ​ബി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നേ​ഴ്സു​മാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് കെ.​കെ. ര​മ എം.​എ​ൽ.​എ സ​മ​ര​പ്പ​ന്ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കോ​ട്ട​യം രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വേ​ണു പി. ​ജാ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ​ര​ക്കാ​രെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു.​വൈ​കി​ട്ട് യു.​ഡി.​വൈ. എ​ഫ് ആ​ർ​എം​പി​ഐ യൂ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​ഭി​വാ​ദ്യ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജ്മെൻറ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മ​രം ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ളാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സി.​നി​ജി​ൻ ,അ​ഫ്നാ​സ് ചോ​റോ​ട്, അ​ൻ​സീ​ർ പ​നോ​ളി, പി​എം വി​നു, സോ​ഷി​മ , അ​രു​ൺ രാ​ഗ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:election campaignCandidatesKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Candidates started their election campaign
    Similar News
