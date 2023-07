cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ട​ക​ര: വ​ട​ക​ര-​തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ ബാ​ങ്ക് റോ​ഡി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ള​വി​ൽ അ​പ​ക​ടം തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മ​ത്സ്യം ക​യ​റ്റി​വ​ന്ന വാ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ മ​തി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ത്തു.

ഡ്രൈ​വ​ർ പ​രി​ക്കി​ല്ലാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ് ഇ​തേ സ്ഥ​ല​ത്ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ ത​ക​രാ​റാ​ണ് വ​ള​വി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഫ​ണ്ട് ഇ​ല്ലെ​ന്ന് പ​തി​വു​പ​ല്ല​വി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് അ​പ​ക​ടം കു​റ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു സം​വി​ധാ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Bank road accidents; The wall was damaged after being hit by a lorry