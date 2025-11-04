Begin typing your search above and press return to search.
    Vadakara
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:21 AM IST

    വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 12 കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം; യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പ്രതി അബ്ദുല്ല

    Listen to this Article

    വ​ട​ക​ര: തി​രു​വ​ള്ളൂ​രി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 12 കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ മേ​ളം​ക​ണ്ടി മീ​ത്ത​ൽ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല​യെ (30) ആ​ണ് വ​ട​ക​ര പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. വീ​ടി​ന്‍റെ മു​ക​ൾ നി​ല​യി​ലൂ​ടെ വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന പ്ര​തി ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യി​രു​ന്ന പ​ന്ത്ര​ണ്ട് കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യി​രു​ന്നു. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ലെ മു​ക​ൾ നി​ല​യി​ൽ വാ​തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​ട്ടി ബ​ഹ​ളം വെ​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​യാ​ൾ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. സി.​സി.​ടി.​വി. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ ടൗ​ണി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.വ​ട​ക​ര എ​സ്.​ഐ.​എം.​കെ. ര​ഞ്ജി​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. എ​സ്.​ഐ. ബ​ഷീ​ർ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ രാ​ഹു​ൽ, ഷ​മീ​ർ, ശ്രീ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വ​ട​ക​ര ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Child AbusecriminalPolice CaseMolestKozhikodeCrime
    News Summary - Attempt to molest 12-year-old girl sleeping at home man arrested
