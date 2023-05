വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ച കേസിൽ 25 ലക്ഷം നൽകാൻ വിധി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ട​ക​ര: വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ച കേ​സി​ൽ 25,47,000 രൂ​പ ന​ൽ​കാ​ൻ വ​ട​ക​ര മോ​ട്ടോ​ർ ആ​ക്സി​ഡ​ന്റ് ക്ലെ​യിം ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ജ​ഡ്ജി കെ. ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വി​ധി​ച്ചു. കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി കൈ​ത​വ​ള​പ്പി​ൽ മ​ണ​മ്മ​ൽ സി.​വി. കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ മ​ക​ൻ അ​നൂ​പ് (35) വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് വി​ധി. കോ​ട​തി ചെ​ല​വും പ​ലി​ശ​യു​മ​ട​ക്കം 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണം. ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. 2018 ജ​നു​വ​രി 21നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​നൂ​പി​ന്റെ കെ.​എ​ൽ 57 എ​ഫ് 2466 ബൈ​ക്കി​ൽ കെ.​എ​ൽ 60 ബി 9282 ​ന​മ്പ​ർ കാ​ർ ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട അ​നൂ​പി​ന്റെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യും അ​മി​ത വേ​ഗ​വു​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ക്ഷി തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടേ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നും വ​ന്ന കാ​റി​ന്റെ അ​ശ്ര​ദ്ധ കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ കാ​റി​ന്റെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യോ​ട് വി​ധി സം​ഖ്യ അ​നൂ​പി​ന്റെ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ ബാ​ബു പി. ​ബെ​ന​ഡി​ക്റ്റ്, പി.​പി. ലി​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി. Show Full Article

25 lakh compensation in the case of the death of a man in a car accident