Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightUlliyerichevron_rightഉള്ള്യേരിയിലെ...
    Ulliyeri
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 11:15 AM IST

    ഉള്ള്യേരിയിലെ പൊതുശ്മശാനം അടച്ചിട്ട് ഒരുമാസം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്മശാനം അടച്ചത് ജീവനക്കാർ അമിത ഫീസ് ഈടാക്കിയെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന്
    ഉള്ള്യേരിയിലെ പൊതുശ്മശാനം അടച്ചിട്ട് ഒരുമാസം
    cancel
    camera_alt

    ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ള്ള്യേ​രി​യി​ലെ പൊ​തു​ശ്‌​മ​ശാ​നം ‘പ്ര​ശാ​ന്തി ഗാ​ർ​ഡ​ൻ’

    ഉ​ള്ള്യേ​രി: ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പൊ​തു​ശ്‌​മ​ശാ​നം ‘പ്ര​ശാ​ന്തി ഗാ​ർ​ഡ​ൻ’ അ​ട​ച്ചി​ട്ട് ഒ​രു​മാ​സം ക​ഴി​യു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച പാ​ലോ​റ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​വി​ട​ത്തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​മി​ത ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കി​യ​താ​യ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 27നാ​ണ് ശ്‌​മ​ശാ​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ച​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​യ​മി​ച്ച ര​ണ്ടു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഉ​ള്ള്യേ​രി​യി​ലെ​യും സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്ര​യ​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഗ്യാ​സ് ക്രി​മ​റ്റോ​റി​യം അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 4500 രൂ​പ​യാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​ശ്ച​യി​ച്ച ഫീ​സ്. എ​ന്നാ​ൽ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ 800 രൂ​പ​യും അ​തി​ല​ധി​ക​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യാ​ണ് പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് ര​സീ​തും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച പാ​ലോ​റ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും പ​ട്ടി​ക സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്‌ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്താ​യ​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തു​വെ​ങ്കി​ലും ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ല​രും വെ​സ്റ്റ് ഹി​ൽ പൊ​തു ശ്‌​മ​ശാ​ന​ത്തെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തു​താ​യി ര​ണ്ടു​പേ​രെ അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും ഈ ​ആ​ഴ്ച​ത​ന്നെ ശ്‌​മ​ശാ​നം തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​എം. ബാ​ല​രാ​മ​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ അ​വി​ടെ ഫീ​സ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Closedpublic cemeteryUllyeri
    News Summary - One month since the closure of the public cemetery in Ullyeri
    Similar News
    Next Story
    X