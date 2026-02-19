Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightUlliyerichevron_rightതണ്ണീർമലയിൽ തീപിടിത്തം
    Ulliyeri
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 10:18 AM IST

    തണ്ണീർമലയിൽ തീപിടിത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    തണ്ണീർമലയിൽ തീപിടിത്തം
    cancel

    ഉള്ള്യേരി: കന്നൂര് തണ്ണീർമലയിൽ പുൽക്കാടിന് തീപിടിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷ സേന ഫയർ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചും ഫയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തും തീ പൂർണമായും അണച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് 20 ഏക്കറോളം വരുന്ന പ്രദേശത്തെ തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് ആളുകൾ സമയവും കാലാവസ്ഥയും നോക്കാതെ തീയിടുകയും ഇത് പിന്നീട് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ വൻ അഗ്നിബാധയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് സേന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർ സജിൻ ടി.യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എം. ജാഹിർ, ഇ.എം. നിധിപ്രസാദ്, ഇ.കെ. നിധിൻരാജ്, ഹോം ഗാർഡ് രാംദാസ് വിച്ചിച്ചേരി, പ്രതീഷ് എന്നിവർ തീയണക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Firefireforceulliyeri
    News Summary - Fire breaks out in Thanneermala
    Similar News
    Next Story
    X