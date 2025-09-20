Begin typing your search above and press return to search.
    മലയോര ഫാം വിനോദ സഞ്ചാരം ദേശീയതലത്തിൽ വളർത്താൻ ഇടപെടും –പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

    മലയോര ഫാം വിനോദ സഞ്ചാരം ദേശീയതലത്തിൽ വളർത്താൻ ഇടപെടും –പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ ഫാം ​വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി ക​ർ​ഷ​ക​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: മ​ല​യോ​ര​ത്തെ ഫാം ​വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രം ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ഇടപെടുമെ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി. തി​രു​വ​മ്പാ​ടി ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ ഫാം ​വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ഇ​രു​വ​ഴി​ഞ്ഞി പു​ഴ​യു​ടെ താ​ഴ്‌​വ​ര​ത്തെ അ​ഞ്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഫാം ​വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെക്കുറി​ച്ച് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഫാം ​വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റി​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ബോ​സ് ജേ​ക്ക​ബ്, കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്രി​യ മോ​ഹ​ൻ, കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ, പ​ദ്ധ​തി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ജു എ​മ്മാ​നു​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഡ​ൽ​ഹി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​ക്ക​ളം പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​കൃ​തി പ​രി​ച​യം ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ർ​ഷി​ക രം​ഗ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഫാം ​വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര പ​ദ്ധ​തി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ത്തി​ൽ ഫാം ​വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വി​ക​സ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടും. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്താ​വാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത പ്രി​യ​ങ്ക, പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ജു എ​മ്മാ​നു​വ​ലി​നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ബോ​സ് ജേ​ക്ക​ബ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ നി​വേ​ദ​നം എം.​പി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സം​സ്ഥാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യ പി.​ജെ. തോ​മ​സി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഫാം ​വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര സം​രം​ഭ​ക​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​മൈ​ർ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, ഷി​ബു തോ​മ​സ് കോ​ട​ഞ്ചേ​രി, ജി​ജോ ഷാ​ജി പു​തു​പ്പാ​ടി, രാ​ജേ​ഷ് സി​റി​യ​ക് കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി, സ​ജി കൊ​ച്ചു​പ്ലാ​ക്ക​ൽ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ്രി​യ​ങ്ക​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു . സം​സ്ഥാ​ന കേ​ര ക​ർ​ഷ​ക ജേ​താ​വാ​യ ഡൊ​മി​നി​ക് മ​ണ്ണ് കു​ശു​മ്പി​ലി​ന്റെ ഫാം ​സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

