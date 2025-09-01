Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvambadi
    Thiruvambadi
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 12:01 PM IST

    മാവേലിക്കസ് 2025 ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് വർണത്തുടക്കം

    മാവേലിക്കസ് 2025 ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് വർണത്തുടക്കം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വ​ർ​ണ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മാ​നാ​ഞ്ചി​റ സ്ക്വ​യ​ർ. സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ മാ​വേ​ലി​ക്ക​സ് -2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മാ​നാ​ഞ്ചി​റ സ്ക്വ​യ​ർ ദീ​പാ​ലം​കൃ​ത​മാ​യ​ത്. ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വി​ച്ച് ഓ​ൺ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മാ​നാ​ഞ്ചി​റ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, എ​സ്.​എം സ്ട്രീ​റ്റ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബീ​ച്ച്, സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക്, എ​ൽ.​ഐ.​സി, മ​ല​ബാ​ർ പാ​ല​സ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, പ​ഴ​യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം, ടൗ​ൺ​ഹാ​ൾ, ബേ​പ്പൂ​ര്‍, മാ​ങ്കാ​വ്, മാ​വൂ​ര്‍ റോ​ഡ്, ക​ട​പ്പു​റം, ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ദീ​പം കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ ദീ​പ​ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും.

    കെ.​എം. സ​ച്ചി​ൻ ദേ​വ് എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. മേ​യ​ർ ഡോ. ​ബീ​ന ഫി​ലി​പ്പ്, കെ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല്‍, ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് ജോ​യ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡി. ​ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നീ​ന്ത​ൽ മ​ത്സ​ര​വും വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും

    കു​റ്റി​ച്ചി​റ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ന്ത​ൽ മ​ത്സ​ര​വും വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​നും മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​രം ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നി​നും ന​ട​ക്കും.

