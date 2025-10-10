Begin typing your search above and press return to search.
    മർദനമേറ്റ് അന്തർസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ആശുപത്രിയിൽ

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: മാ​ല മോ​ഷ​ണം ആ​രോ​പി​ച്ച് കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി​യി​ൽ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ക്രൂ​ര മ​ർ​ദ​നം. അ​സം സ്വ​ദേ​ശി മൊ​മി​നു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​നാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​യാ​ളെ മു​ക്ക​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ പ്ര​കൃ​തി വി​രു​ദ്ധ പീ​ഡ​നം പു​റ​ത്ത​റി​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ മാ​ല മോ​ഷ്ടാ​വാ​ക്കി ചി​ത്രി​ക​രി​ച്ച് കൂ​ട്ട മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വ​ത്രെ.

    രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്ക് ജോ​ലി​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടോ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യോ​ട് കു​ളി​ച്ച ശേ​ഷം ത​ന്റെ മു​റി​യി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള യു​വാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​റി​യി​ലെ​ത്തി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യോ​ട് ശ​രീ​രം മ​സാ​ജ് ചെ​യ്യാ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​കൃ​തി വി​രു​ദ്ധ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ യു​വാ​വ് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വ​ത്രെ.

    ഇ​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി യു​വാ​വി​ന്റെ മു​റി​യി​ലെ​ത്തി​യ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് യു​വാ​വ് പ​റ​യു​ന്നു. ര​ണ്ട് പൊ​ലി​സു​കാ​രും മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്ക് ചേ​ർ​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ യു​വാ​വ് ചി​കി​ൽ​സ തേ​ടി​യ​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി.

