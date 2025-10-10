Begin typing your search above and press return to search.
    തുമ്പക്കോട്ട് മലയിൽ കരിങ്കൽ ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഹൈകോടതി

    കേരള ഹൈകോടതി

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തു​മ്പ​ക്കോ​ട്ടു​മ​ല​യി​ൽ ക​രി​ങ്ക​ൽ ഖ​ന​നം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദ്ദേ​ശം. ക​രി​ങ്ക​ൽ ക്വാ​റി തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളു​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ സ​മി​തി അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്ന ച​ട്ടം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    തു​മ്പ​ക്കോ​ട്ട് മ​ല​യി​ൽ ക​രി​ങ്ക​ൽ ഖ​ന​ന​ത്തി​ന് തി​രു​വ​മ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക്വാ​റി ഉ​ട​മ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മി​പി​ച്ച​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി ലോ​ല മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പാ​ല​ക്ക​ട​വ് തു​മ്പ​ക്കോ​ട്ടു​മ​ല​യി​ൽ ക​രി​ങ്ക​ൽ ഖ​ന​നം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ക്വാ​റി തു​ട​ങ്ങ​രു​തെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​പ്പു ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​സ്തൂ​രി രം​ഗ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ലോ​ല മേ​ഖ​ല​യാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ല്ലേ​ജാ​ണ് തി​രു​വ​മ്പാ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ക​രി​ങ്ക​ൽ ക്വാ​റി തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ക്ഷേ​ത്രം, ഗ​വ . ഐ.​ടി.​ഐ​യു​ടെ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ടം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഏ​താ​നും മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ അ​ക​ലെ​യാ​ണ്. തു​മ്പ​ക്കോ​ട്ടു​മ​ല​യി​ൽ ക​രി​ങ്ക​ൽ ഖ​ന​നം തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ, ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. പ​രി​സ്ഥി​തി ലോ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രി​ങ്ക​ൽ ഖ​ന​ന​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​റാ​ണ് പ​തി​വ് .

    ‘കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക് കാ​ര​ണം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​നാ​സ്ഥ’

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: പ​രി​സ്ഥി​തി ലോ​ല പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ തു​മ്പ​ക്കോ​ട്ട് മ​ല​യി​ൽ ക്വാ​റി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന് തു​മ്പ​ക്കോ​ട്ട് മ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ആ​രോ​പി​ച്ചു . ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​തി​ർ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ വി​ധി​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ക്വാ​റി ഉ​ട​മ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കേ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വാ​ർ​ഡി​ലെ ആ​ളു​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജു കൊ​ട്ടാ​ര​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദി​വാ​ക​ര​ൻ കോ​ക്കോ​ടും ആ​രോ​പി​ച്ചു.

