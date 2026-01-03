Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvambadi
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:01 AM IST

    ആനക്കാംപൊയിൽ ചെറുശ്ശേരിയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം കൃഷി നശിപ്പിച്ചു

    ആനക്കാംപൊയിൽ ചെറുശ്ശേരിയിൽ കാട്ടാന നശിപ്പിച്ച കൃഷിയിടം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് മില്ലി മോഹൻ സന്ദർശിക്കുന്നു 

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ ചെ​റു​ശ്ശേ​രി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി​നാ​ശം. വാ​ഴ, തെ​ങ്ങ്, ജാ​തി, റ​ബ​ർ, കൊ​ക്കോ, ക​വു​ങ്ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ കൃ​ഷി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. 20 ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് കൃ​ഷി​നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സും കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നം​വ​കു​പ്പ് ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ആ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൃ​ഷി​നാ​ശം നേ​രി​ട്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മി​ല്ലി മോ​ഹ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. കൃ​ഷി​നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ജ്ന തോ​ര​പ്പ, ജോ​ഷി പു​ല്ലു​കാ​ട്ട്, സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​മ​ണി, ക​ർ​ഷ​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റോ​ബ​ർ​ട്ട് നെ​ല്ലി​ക്ക, തെ​രു​വി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ സോ​ജ​ൻ കു​ന്ന​ത്തു​പൊ​തി​യി​ൽ, പ്ര​മോ​ദ് അ​ടു​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, പ്ര​സാ​ദ് ഇ​ല​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു.

    TAGS:calicutWild Elephant childcrop destroyed
    News Summary - A herd of wild elephants destroyed crops in Cherussery, Anakkampoyil
