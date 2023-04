കാട്ടുപന്നിയുടെ കുത്തേറ്റ കർഷകൻ ചികിത്സയിൽ; ജീവിതം വഴിമുട്ടി കുടുംബം

cancel camera_alt കാ​ട്ടു​പ​ന്നി കു​ത്തേ​റ്റ പു​ന്ന​ക്ക​ൽ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് ചീ​ക്ക​ല്ലേ​ൽ ബെ​ന്നി​യു​ടെ കു​ടും​ബം By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ കു​ത്തേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ദ​രി​ദ്ര ക​ർ​ഷ​ക​ന്റെ ജീ​വി​തം വ​ഴി​മു​ട്ടി. പു​ന്ന​ക്ക​ൽ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് ചീ​ക്ക​ല്ലേ​ൽ ബെ​ന്നി​യെ (58) ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ​ശു​വി​ന് പു​ല്ല് തീ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ട​ത്. മൂ​ന്നു ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​ള്ള അ​തി​ദ​രി​ദ്ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് തി​രു​വ​മ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബെ​ന്നി​യു​ടെ കു​ടും​ബം. പ​ശു​വാ​ണ് ഏ​ക വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗം. കൈ​ക്കും കാ​ലി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തോ​ടെ ആ​ഴ്ച​ക​ളോ​ളം വി​ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ബെ​ന്നി. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ കു​ത്തേ​റ്റ ക​ർ​ഷ​ക​നെ​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ഒ​രു അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​വും സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ മൂ​ന്നു പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​ള്ള കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു. കു​ടും​ബ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്നു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ധ​ന​സ​ഹാ​യം ഉ​ട​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​വി​ധ ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

A farmer who was attacked by a wild boar is under treatment-family needs help