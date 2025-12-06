Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightThamarasserychevron_rightകാട്ടുപന്നികൾ കൃഷി...
    Thamarassery
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 7:57 AM IST

    കാട്ടുപന്നികൾ കൃഷി വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കാട്ടുപന്നികൾ കൃഷി വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: കോ​ളി​ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത് കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി​ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ക​ട്ടി​പ്പാ​റ കോ​ളി​ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത് കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി നാ​ശം . കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി മൂ​ന്ന് മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​പ്പ​ത്തൈ​ക​ളാ​ണ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ട്ടി​പ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ശ​ല്യം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു.

    എം​പാ​ന​ൽ ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടേ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തോ​ക്കു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം കാ​ര​ണം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ സാ​ഹ ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ല്ലു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​റ്റു ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​നം​വ​കു​പ്പ് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ട്ടി​പ്പാ​റ സം​യു​ക്ത ക​ർ​ഷ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wild boarcrops DamageWidespread damageKozhikode News
    News Summary - Wild boars have caused widespread damage to crops
    Similar News
    Next Story
    X