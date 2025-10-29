Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 12:04 PM IST

    പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല; വൈ​ദ്യു​തി​യി​ല്ലാ​തെ ര​ണ്ടു പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ

    മൂ​ന്ന് കൊ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ൾ മെ​ഴു​കു​തി​രി വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്
    പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല; വൈ​ദ്യു​തി​യി​ല്ലാ​തെ ര​ണ്ടു പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ
    ഇ​യ്യാ​ട് ച​മ്മി​ൽ നാ​ലു സെ​ന്‍റ് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ വീ​ട്

    എ​ക​രൂ​ൽ: താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഇ​യ്യാ​ട് ഒ​റ്റ​ക്ക​ണ്ടം വാ​ർ​ഡ് 20ൽ ​ച​മ്മി​ല്‍ നാ​ലു സെ​ന്‍റ് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ര​ണ്ടു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ട​യ​വും വൈ​ദ്യു​തി​യു​മി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ. ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ-​ഷൈ​നി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ നാ​ലം​ഗ കു​ടും​ബ​വും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ​വ​ൻ-​ഗീ​ത ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ എ​ട്ടം​ഗ കു​ടും​ബ​വു​മാ​ണ് പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്. മാ​ധ​വ​ൻ-​ഗീ​ത ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മൂ​ത്ത​മ​ക​ൾ മ​ഗി​ഷ​യു​ടെ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്നു കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം എ​ട്ടു പേ​രാ​ണ് ഈ ​വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​യ്യാ​ട് സി.​സി.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്, മൂ​ന്ന്, നാ​ല് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് കൊ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ൾ മെ​ഴു​കു​തി​രി വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ലി​പ്പ​ണി ചെ​യ്തു കി​ട്ടു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ദി​വ​സേ​ന അ​ഞ്ചും പ​ത്തും മെ​ഴു​കു​തി​രി വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​രു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​റ​യു​ന്നു. ഷൈ​നി-​ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബം 2023ല്‍ ​താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ന​ട​ന്ന താ​ലൂ​ക്കു​ത​ല അ​ദാ​ല​ത്തി​ല്‍ പ​ട്ട​യ​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ. ​രാ​ജ​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​ദാ​ല​ത്തി​ല്‍ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷ​മാ​യി​ട്ടും ന​പ​ടി​യാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് കു​ടും​ബം പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ട്ടു ന​മ്പ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വീ​ടി​ന്‍റെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​നോ റേ​ഷ​ന്‍ കാ​ര്‍ഡോ എ​ടു​ക്കാ​നാ​ക​തെ ഈ ​കു​ടും​ബം ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ര്‍ഹ​ത ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ശി​വ​പു​രം വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ 2023 സെ​പ്റ്റംബ​ർ 18 ന് ​മേ​ല​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ല്‍കി​യ​താ​ണ്. തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​ല​ത​വ​ണ താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സ്, ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ്, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. ന​വ​കേ​ര​ള സ​ദ​സ്സി​ലും പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. തീ​ര്‍ത്തും നി​ര്‍ധ​ന​രാ​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്രാ​വി​ഷ്കൃ​ത ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി പി.​എം.​എ.​വൈ​യി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് വീ​ട് നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്.

    തൊഴിലുറപ്പിനും കൂലിവേലക്കും പോകുന്ന ഇവർക്ക് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുണ്ടായിട്ടും വൈദ്യുതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്മാസം 1500 ഓളം രൂപയുടെ മെഴുകുതിരിയാണ് വാങ്ങേണ്ടിവരുന്നത്. അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി സേ​വ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ന്ത​മാ​യി നീ​ളു​ന്ന​തി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ള്ള വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Revenue departmentGovernment of Keralatribal familyland titles
