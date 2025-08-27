Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thamarassery
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:48 AM IST

    55 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി രണ്ടു യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    Basith, Alshaj
    ബാസിത്, അൽഷാജ്

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: മാ​ര​ക മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​യ 55 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ര​ണ്ടു പേ​രെ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. അ​മ്പാ​യ​ത്തോ​ട് മ​ല​യി​ൽ അ​ൽ​ഷാ​ജ് (29), ചു​ട​ല​മു​ക്ക് അ​രേ​റ്റും​ചാ​ലി​ൽ ബാ​സി​ത് (30) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.15ഓ​ടെ കാ​രാ​ടി പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന​ടു​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ. ​സാ​യൂ​ജ് കു​മാ​റും സം​ഘ​വും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച കെ.​എ​ൽ. 57 ഇ​സ​ഡ് 1457 ന​മ്പ​ർ കാ​റും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    പി​ടി​കൂ​ടി​യ ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നി​ന് ഒ​ന്ന​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രും. ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​യാ​ണ് അ​ൽ​ഷാ​ജ് എ​ന്നും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഹ​രി മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കി പി​ന്നീ​ട് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ൽ​ഷാ​ജും സം​ഘ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ​ൽ​ഹി, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഗോ​വ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ൽ​ഷാ​ജി​ന് ല​ഹ​രി ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. യു​വ​തി​ക​ളെ​യും കാ​രി​യ​റാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. 2024ൽ 1.375 ​കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വും ര​ണ്ടു ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ഗോ​ണി​ക്കു​പ്പ പൊ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പ​റ​മ്പി​ൽ ബ​സാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യെ കു​ഴ​ൽ​പ്പ​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ചു​ണ്ടേ​ൽ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ മ​ർ​ദി​ച്ച് അ​വ​ശ​നാ​ക്കി കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​നും കേ​സു​ണ്ട്.

    2020ൽ ​പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി പ്ര​കാ​ശ​ൻ പ​ട​ന്ന​യി​ൽ, താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി. കെ ​സു​ശീ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സ്പെ​ഷ​ൽ സ്ക്വാ​ഡ് എ​സ്.​ഐ രാ​ജീ​വ് ബാ​ബു, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ വി.​വി. ഷാ​ജി, വി.​സി. ബി​നീ​ഷ്, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Kerala Police MDMA Arrested with drugs Two Youth
