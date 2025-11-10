Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Nov 2025 10:36 AM IST
    10 Nov 2025 10:47 AM IST

    ഒ​ടു​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ ചു​ര​ത്തി​ലെ ദു​രി​തം

    ലോ​റി കു​ടു​ങ്ങി ഗ​താ​ഗ​തം സ്തം​ഭി​ച്ചു പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ഭാ​വം കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി
    ഒ​ടു​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ ചു​ര​ത്തി​ലെ ദു​രി​തം
    വൈ​ത്തി​രി: അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ചു​ര​ത്തി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് യാ​തൊ​രു പ​രി​ഹാ​ര​വു​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ര​ക്കും യാ​ന്ത്ര​ത്ത​ക​രാ​റും വ​യ​നാ​ട്-​താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​തി​ന്‍റെ മൂ​ർ​ധ​ന്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തി.

    യ​ന്ത്ര​ത്ത​ക​രാ​റു​മൂ​ലം ഏ​ഴാം വ​ള​വി​ൽ ച​ര​ക്കു ലോ​റി കു​ടു​ങ്ങി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളാ​ണ് ചു​ര​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചോ​ടെ​യാ​ണ് ചു​രം ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ച​ര​ക്കു​ലോ​റി വ​ള​വി​ൽ നി​ന്നു​പോ​യ​ത്. ര​ണ്ട് അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചു​രം ക‍യ​റി​യ​ത്.

    ര​ണ്ടാം ശ​നി​യും അ​തു ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​ക്കും ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തി​യ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഗ​താ​ഗ​തം സ്തം​ഭി​ച്ച​തോ​ട ചു​ര​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. അ​ടി​വാ​രം മു​ത​ൽ ചു​ണ്ടേ​ൽ വ​രെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഹൈ​വേ പൊ​ലീ​സും സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​വാ​രം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ചു​ര​ത്തി​ലെ​വി​ടെ​യും ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ചു​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​കു​രു​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ധ​നം തീ​ർ​ന്നും മ​റ്റും ചു​ര​ത്തി​ൽ ലോ​റി​ക​ൾ നി​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കു​രു​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ങ്കി​ലും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ര​ല്ലാ​തെ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മൂ​ലം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നാ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

