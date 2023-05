ആൾ മാറി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പിഴ; മുഹമ്മദ് യാസീന് ലഭിച്ചത് മറ്റൊരാൾ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാത്തതിനുള്ള ശിക്ഷ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: ആ​ൾ മാ​റി മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ പി​ഴ ശി​ക്ഷ. ആ​ക്ടി​വ സ്കൂ​ട്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​തെ നി​യ​മ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച​ത് ടി.​വി.​എ​സ് സ്കൂ​ട്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി കോ​ര​ങ്ങാ​ട് ക​രു​വ​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​നാ​ണ്. യാ​സീ​ന് പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​ൻ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ഫോ​ണി​ൽ മെ​സേ​ജാ​യി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള കെ.​എ​ൽ 57 വൈ 4428 ​ന​മ്പ​ർ ടി.​വി.​എ​സ് എ​ന്റോ​ർ​ക് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ ഹെ​ൽ​മ​റ്റി​ല്ലാ​തെ ര​ണ്ടു പേ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​ൻ ച​ലാ​ൻ ല​ഭി​ച്ച​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ ച​ലാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​പ്പ​മു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ ആ​ക്റ്റി​വ സ്കൂ​ട്ട​റി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ക്റ്റി​വ സ്കൂ​ട്ട​റി​ന്റെ ന​മ്പ​ർ കെ.​എ​ൽ 57 വൈ 4424 ​ആ​യി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ന​മ്പ​ർ മാ​റി​യാ​ണ് പി​ഴ ച​ലാ​ൻ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ൾ മാ​റി പി​ഴ ച​ലാ​ൻ വ​രാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ.​ഇ കാ​മ​റ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Penalty of Motor Vehicle Department for impersonation-Muhammad Yasin was punished for not wearing a helmet by another