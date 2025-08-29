Begin typing your search above and press return to search.
    ചുരം ചുരത്തുന്ന ദുരിതം

    thamarassery mud slide
    താമരശ്ശേരി ചു​രം

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്): ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ​​പ്പെ​ട്ട് ചു​ര​ത്തി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം കു​ടു​ങ്ങു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​കാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും നി​റ​വേ​റ്റാ​നാ​വാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ശൗ​ചാ​ല​യം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ചു​രം റോ​ഡി​ലി​ല്ല.

    ചു​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ 25ഓ​ളം കി.​മീ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. അ​ടി​വാ​ര​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് ഔ​ട്ട്പോ​സ്‌​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ ഇ​വി​ടെ​യി​ല്ല. അ​ടി​വാ​ര​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ല്ല.

    ചു​ര​ത്തി​ൽ നാ​ല്, ആ​റ് മു​ടി​പ്പി​ൻ വ​ള​വു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം പൊ​ലീ​സ് ഔ​ട്ട്പോ​സ്‌​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ ചു​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ സ​ന്ന​ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ചു​രം സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി എ​ത്താ​റു​ള്ള​ത്.

    ഈ​യി​ടെ​യാ​യി ചു​രം ക​യ​റു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​നി​ല​യം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ കി.​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ദു​രം താ​ണ്ടി മു​ക്ക​ത്തു​നി​ന്നും വൈ​ത്തി​രി​യി​ൽ​നി​ന്നും സേ​ന സാ​ഹ​സ​പ്പെ​ട്ട് എ​ത്തേ​ണ്ട ദു​ര​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ചു​ര​ത്തി​ൽ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​ഭി​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Local Newsthamarassery churamTraffic JamsPassengers suffer
