Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightThamarasserychevron_rightഎസ്.ഐ.ആർ ഹെൽപ്...
    Thamarassery
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 9:30 AM IST

    എസ്.ഐ.ആർ ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളിൽ സജീവമായി എൻ.എസ്.എസ് വിദ്യാർഥികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്.ഐ.ആർ ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളിൽ സജീവമായി എൻ.എസ്.എസ് വിദ്യാർഥികൾ
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ൽ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ഗ​വ. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ

    Listen to this Article

    താമരശ്ശേരി: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ബി.എൽ.ഒമാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് താമരശ്ശേരി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നാഷനൽ സർവിസ് സ്കീം ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ ആരംഭിച്ചു. മൂന്നാംതോട്, കാറ്റാടിക്കുന്ന്, അമ്പായത്തോട്, കോരങ്ങാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ ഫോറങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി സജീവമായത്.

    നിരവധി പേരുടെ എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ഓൺലൈനിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വിദ്യാർഥികളുടെ സഹായം ബി.എൽ.ഒമാർക്ക് ലഭിച്ചത് വലിയ ആശ്വാസമായി. സഫ്നിഷ, ഇഷാൻ ഷാജൽ, ഫിദ മിസ്രിയ, സഞ്ജന, റിതു വർണ, ധാർമിക്, ഫിദ നസ്റിൻ, ദിയ ബിജു, ആകാശ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക, ശരണ്യ തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥികളാണ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ സഹായവുമായെത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:help deskSIRNSS studentsEnumeration Form
    News Summary - NSS students actively working at SIR help desks
    Similar News
    Next Story
    X