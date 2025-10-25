Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thamarassery
    Posted On
    25 Oct 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    25 Oct 2025 11:16 AM IST

    ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സം​ഘ​ർ​ഷം; നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം ത​ള്ളി സി.​പി.​എം പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വ്

    ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സം​ഘ​ർ​ഷം; നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം ത​ള്ളി സി.​പി.​എം പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വ്
    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് വി​രു​ദ്ധ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യെ​ന്ന് പ​രി​ത​പി​ക്കു​ക​യ​ല്ല, പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് സി.​പി.​എം പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വും പു​തു​പ്പാ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ​ഗി​രീ​ഷ് ജോ​ൺ. എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ളു​ക​ൾ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ ദു​രി​തം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും സ​മ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ​ര​ത്തെ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ദു​രു​പ​യോ​​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ടി​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ര്യ​മി​ല്ല. അ​തെ​ല്ലാം സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തു​പ്പാ​ടി​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു ഗി​രീ​ഷ് ജോ​ൺ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ഛിദ്ര​ശ​ക്തി​ക​ൾ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യെ​ന്നു​ള്ള കു​റി​പ്പ് ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ എ​ഴു​തി​യ​തി​നു താ​ഴെ ആ ​കു​റി​പ്പി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു കൊ​ണ്ടും ഗി​രീ​ഷ് ജോ​ൺ ക​മ​ന്റി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സി.​പി.​എം ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം ത​ള്ളി പ​ല​രും രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക്ഷീ​ണ​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ണി​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ‘സി.​പി.​എം ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ത്തെ ഒ​റ്റു​കൊ​ടു​ത്തു’

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് സ​മ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സി.​പി.​എം-​പൊ​ലീ​സ്-​ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക എ​ന്ന​പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ എ​സ്‌.​ഡി.​പി.​ഐ കൊ​ടു​വ​ള്ളി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ പൊ​തു​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗം ജോ​ർ​ജ് മു​ണ്ട​ക്ക​യം പൊ​തു​യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി.​പി.​എം ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ത്തെ ഒ​റ്റു​കൊ​ടു​ത്തു എ​ന്നും, നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ്പ​ന്ന​രു​ടെ​യും സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ​യും പ​ണി​യാ​ളു​ക​ളാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. യു​സു​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ.​പി. റ​സാ​ഖ്‌, ആ​ബി​ദ് പാ​ല​ക്കു​റ്റി, സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​രു​വ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, പി.​ടി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

