Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightThamarasserychevron_rightമലഞ്ചരക്ക് കടയിൽ...
    Thamarassery
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 8:15 AM IST

    മലഞ്ചരക്ക് കടയിൽ പട്ടാപകൽ മോഷണം: പണമടങ്ങിയ ബാഗ് കവർന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    theft case
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    താമരശ്ശേരി: താമരശേരിയിൽ മലഞ്ചരക്ക് കടയിൽ പട്ടാപകൽ മോഷണം നടത്തിയ യുവാവ് പണമടങ്ങിയ ബാഗുമായി മുങ്ങി. പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എടവണ്ണ സ്വദേശി ബീരാൻ കുട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മലഞ്ചരക്ക് കടയിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലോടെയായിരുന്നു മോഷണം.

    മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിച്ച യുവാവ് ബീരാൻ കുട്ടി മാത്രമുള്ളപ്പോൾ കടയിൽ എത്തുകയും അൽപ നേരം ഇവിടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കട്ടെയെന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് യുവാവ് പുറത്തേക്കിറങ്ങി.

    ബീരാൻ കുട്ടി അൽപനേരം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങി.ഈ തക്കം നോക്കി നേരത്തെ കടയിൽ ഇരുന്ന യുവാവ് തിരികെയെത്തി പണമടങ്ങിയ ബാഗുമായി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ കടയിലേക്ക് വരുന്നതും തിരികെ പോകുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സി.സി.ടി.വിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താമരശ്ശേരി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:robberymoney stolenKozhikode
    News Summary - Daytime robbery at shop: Bag containing money stolen
    Similar News
    Next Story
    X