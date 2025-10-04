Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thamarassery
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:34 AM IST

    താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ കേന്ദ്ര സംഘം പരിശോധന നടത്തി

    താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ കേന്ദ്ര സംഘം പരിശോധന നടത്തി
    പു​തു​പ്പാ​ടി: താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ൽ പാ​റ​യി​ടി​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര ഉ​പ​രി​ത​ല ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. മോ​ര്‍ത്ത് റി​ട്ട. എ.​ഡി.​ജി ആ​ര്‍.​കെ. പാ​ണ്ഡെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് ചു​രം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. ഐ.​ഐ.​ടി പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​ഫ​സ​ര്‍ കെ. ​ദി​വ്യ, മോ​ര്‍ത്ത് കേ​ര​ള റീ​ജ​ന​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ബി.​ടി. ശ്രീ​ധ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു ശേ​ഷം സം​ഘം ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ സ്‌​നേ​ഹി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ സി​ങ്ങു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തു​ട​ര്‍അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​വും സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ഉ​ട​ന്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മോ​ര്‍ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ക​ള്‍ ഭാ​ഗ​ത്തെ പാ​റ​ക​ള്‍ പൊ​ട്ടി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് ഇ​ട​വ​രു​മെ​ന്ന​താ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. പ​ക​രം പാ​റ​യി​ടി​ച്ചി​ല്‍ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക പ​രി​ഹാ​ര മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര ഘ​ട​ന, മ​ണ്ണി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം സ്ഥി​രം​പ​രി​ഹാ​ര മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26നാ​ണ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ലെ ഒ​മ്പ​താം വ​ള​വി​ല്‍ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ചു​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു

    എ​ൻ.​ഐ.​ടി സി​വി​ല്‍ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ര്‍ സ​ന്തോ​ഷ് ജി. ​ത​മ്പി, പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി എ​ന്‍.​എ​ച്ച് വി​ഭാ​ഗം എ​ക്‌​സി​ക്യു​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ കെ.​വി. സു​ജീ​ഷ്, ജി​ല്ല സോ​യി​ല്‍ ക​ണ്‍സ​ര്‍വേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ എം. ​രാ​ജീ​വ്, താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ത​ഹ​സി​ല്‍ദാ​ര്‍ സി. ​സു​ബൈ​ര്‍, ഹ​സാ​ര്‍ഡ് അ​ന​ലി​സ്റ്റ് പി. ​അ​ശ്വ​തി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജി​യ​ളോ​ജി​സ്റ്റു​മാ​രാ​യ അ​ഖി​ല്‍, ദീ​പ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

